«Розумниця-красуня»: колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель відзначила 35-річчя

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель, після звільнення з посади, стала більш активною у соцмережах. Так, кілька днів тому Юлія розмістила своє фото у чорному купальнику, закликаючи українців подорожувати по світу.

"Подорожуй! Світ - це книга. Той, хто не подорожує, читає лише першу сторінку", - підписала знімок Мендель.

А сьогодні, 3 вересня, колишня спікерка опублікувала нові світлини, на яких вона у новому, елегантному та ніжному образі.

«Календар переверну — і знову 3 вересня», — процитувала вона рядки відомого шансоньє та ненав'язливо вказала цифру «35», натякаючи на свій вік.

А також додала фразу: «Хто хоче робити — робить. Переможців не судять!» — ймовірно, заздалегідь відповідаючи на закиди у використанні обридлих всім слів.

Читачі привітали Юлію, побажали їй успіхів, відзначили її красу, захопилися працездатністю та вмінням не сумувати.

Нагадаємо, після звільнення з посади прессекретарки Зеленського, Юлія Мендель випустила книгу про виживання дівчини у чоловічому світі, анонсувавши цю подію відвертою фотосесією. А недавно Мендель знову потрапила під шквал критики — дівчина, не дуже підбираючи слова, говорила про Майдани та їхніх учасників.

Фото Instagram / iuliia_mendel

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