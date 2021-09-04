Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити 5 вересня

28 серпня християни східного обряду відзначали Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найголовніших Богородичних свят. 5 вересня в церковному календарі значиться як «Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці», свого роду свято після свята, або, іншими словами, постсвяткування, повернення свята.

Священнослужителі пояснюють, що, відзначивши Успіння, на восьмий день віруючі немовби би віддають свято Богові. Це день, коли згадують, що для істинно віруючого в Христа теж можливо знайти порятунок від смерті і увійти в Божу вічність.

Відзначати не лише великі християнські свята, а й постсвята — це дуже давня церковна традиція. Про святкування протягом семи днів і завершення всіх обрядів лише на восьмий день є згадка в Старому Заповіті. Протягом восьмиденного періоду було наказано дбати не про роботу, а про духовне: читати молитви, зустрічатися з іншими віруючими, жертвувати частину доходів на храм.

Відзначаючи віддання свята Успіння, намагалися уникати не тільки важкої роботи. Як і на Успіння, було заборонено:

віддаватися похмурим думкам, смутку;

злословити, критикувати інших людей;

скупитися, коли дається шанс проявити милосердя;

обговорювати фінансові питання, будувати плани про майбутні угоди, в принципі говорити про гроші;

лаятися, лихословити.

Крім свята віддання Успіння Пресвятої Богородиці, 5 вересня в церковному календарі ще й день пам'яті святого мученика Лупа Солунського (Фессалонікійського). Він був ревним християнином, всіляко перешкоджав поклонінню язичницьким ідолам, за що і був страчений імператором.

У народі 5 вересня було прийнято стежити за погодою і відлітаючими птахами. Якщо вони летять високо, то і похолодання не за горами. В деякі особливо холодні роки до 5 вересня встигали вдарити перші заморозки. Це означало, що теплих днів у вересні вже не буде, і зима з першим снігом прийде рано.

Нагадаємо, в календарі церковних свят на вересень є 12 важливих дат для православних.

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