День підприємця України: найкращі листівки і поздоровлення
Серед професійних свят у вересні дуже улюбленим є День підприємця. Свято з'явилося в 1998 році, але не прив'язане до конкретної дати — вітати підприємців було вирішено щорічно в першу неділю вересня.
На сьогодні в Україні зареєстровано майже два мільйони фізичних осіб-підприємців. Всім, хто розвиває свій малий бізнес, можна нагадати про святковий день красивою листівкою.
У нинішньому році найбільш активно виникали нові бізнеси в сфері IT, консультування, а також у роздрібній торгівлі.
Бажаємо вам лише процвітання,
Нових ідей, постійного зростання
Стабільності, наснаг, вдалих угод,
Не мати в справах жодних перешкод.
Хай в банку капітал росте
Підвищеними темпами.
І будуть повні дні твої
Щасливими моментами!
Нагадаємо, в календарі на вересень буде чимало церковних свят, в тому числі два найважливіших двунадесятих.
Фото ua.depositphotos.com, klike.net, minutapozitiva.ru138
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