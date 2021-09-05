День підприємця України: найкращі листівки і поздоровлення

Серед професійних свят у вересні дуже улюбленим є День підприємця. Свято з'явилося в 1998 році, але не прив'язане до конкретної дати — вітати підприємців було вирішено щорічно в першу неділю вересня.

З днем підприємця!

На сьогодні в Україні зареєстровано майже два мільйони фізичних осіб-підприємців. Всім, хто розвиває свій малий бізнес, можна нагадати про святковий день красивою листівкою.

У нинішньому році найбільш активно виникали нові бізнеси в сфері IT, консультування, а також у роздрібній торгівлі.

З днем підприємця!



Бажаємо вам лише процвітання,

Нових ідей, постійного зростання

Стабільності, наснаг, вдалих угод,

Не мати в справах жодних перешкод.



Хай в банку капітал росте

Підвищеними темпами.

І будуть повні дні твої

Щасливими моментами!



Нагадаємо, в календарі на вересень буде чимало церковних свят, в тому числі два найважливіших двунадесятих.

Фото ua.depositphotos.com, klike.net, minutapozitiva.ru

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