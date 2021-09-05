26.83 / 27.04 31.70 / 32.10
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

День підприємця України: найкращі листівки і поздоровлення

7:50 5 вересня 2021
день підприємця

Серед професійних свят у вересні дуже улюбленим є День підприємця. Свято з'явилося в 1998 році, але не прив'язане до конкретної дати — вітати підприємців було вирішено щорічно в першу неділю вересня.

день предпринимателя
З днем підприємця!

На сьогодні в Україні зареєстровано майже два мільйони фізичних осіб-підприємців. Всім, хто розвиває свій малий бізнес, можна нагадати про святковий день красивою листівкою.

листівка

У нинішньому році найбільш активно виникали нові бізнеси в сфері IT, консультування, а також у роздрібній торгівлі.

открытка
З днем підприємця!


Бажаємо вам лише процвітання,
Нових ідей, постійного зростання
Стабільності, наснаг, вдалих угод,
Не мати в справах жодних перешкод.

листівка

Хай в банку капітал росте
Підвищеними темпами.
І будуть повні дні твої
Щасливими моментами!

листівка

Нагадаємо, в календарі на вересень буде чимало церковних свят, в тому числі два найважливіших двунадесятих.

Фото ua.depositphotos.com, klike.net, minutapozitiva.ru

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Тіматі

Тіматі вперше засвітився разом з новою коханою, українською моделлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.