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Суспільство та люди

У Харкові врятували школярку, яку психічно хвора мати замкнула в квартирі на кілька місяців

22:04 5 вересня 2021
Двері в квартиру

Педагоги допомогли звільнити ученицю п'ятого класу однієї з харківських шкіл — її не випускала з квартири мати. Про це повідомляє Newsroom.

У жінки стався рецидив психічного захворювання, і вона перестала випускати доньку з дому. Перед початком навчального року школярка не з'явилася на зустріч з учителем і на медогляд. З її матір'ю не вдалося зв'язатися, а двері квартири не відкривали.

Педагоги з'ясували, що з мамою не все добре, та сім'я перебуває на обліку в соцслужбі, а дитини вже давно ніхто не бачив. Нарешті медики та правоохоронці приїхали на місце, співробітники ДСНС розкрили двері квартири. Дівчинка перебувала в стані стресу — її передали рідним, а мати госпіталізували в психіатричну лікарню.

Нагадаємо, підліток підозрюється в тому що в Києві вирізав цілу родину.

Фото: Newsroom

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