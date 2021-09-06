У Черкасах померла дитина, за долею якої стежила вся Україна

У Черкасах помер шестирічний хлопчик, історія якого викликала великий резонанс в країні — дитина потрапила до лікарні у кінці серпня, а його стан викликав шок у медиків.

Як повідомляє видання «Про все», дитина перебувала у термінальній комі та померла у неділю, 5 вересня.

Ось що писав про маленького Андрія депутат облради Олег Петренко: «Пекло існує. І я зараз не про метафізичне явище. Іноді пекло зовсім поруч. Наприклад, за парканом Дитячого парку, у якому кілька днів тому я гуляв зі своїм сином. Гуляв, не підозрюючи, що у сусідньому дворі у критичному стані знаходиться дитина. Прямо зараз в обласній дитячій лікарні після нелюдських катувань і травм медики намагаються врятувати життя хлопчика 2014 року народження. Шансів мало. У нього — страшна гематома головного мозку. Судячи з пролежнів, кілька днів він був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди гасіння сигарет на тілі…»

За інформацією депутата, 24 серпня сторож Дитячого парку чув дитячий крик. Але лише через кілька днів бабуся, у дворі якої дитина отримала травми, викликала швидку. «Бабка з дідом — проблемні для всього кварталу вже багато років. Ще за часів, коли був народним депутатом, допомагав вирішити питання щодо вилучення у них близько 15 величезних алабаїв, які тероризували сусідів. Але ті через деякий час знову завели купу собак, але вже меншого розміру. І ось — нова трагедія. Але тут винні не собаки, а нелюди, які були хлопчикові за рідних людей», — писав депутат.

Справою зайнялася поліція, а вже 31 серпня суд відправив під арешт бабусю і дідуся (вони хлопчикові не рідні) під варту. Їм інкримінують залишення неповнолітнього у небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (санкція — від трьох до восьми років ув'язнення). Суддя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без визначення суми застави.

За інформацією «Обозревателя», лікарі підозрювали, що над дитиною знущалися — його нібито не тільки гризли собаки, але ще і … катували люди. Також є інформація, що дитину не годували кілька днів.

Видання цитує свідка надходження дитини у лікарню, яка бачила синці на тілі хлопчика: «Синці на обличчі, голові, ногах, вушка все сині були. Пальчики ніг починали гноїтися. Бабуся його сказала, що просто впав. Лікар, величезний молодець, просто душа радіє, що він так відреагував. Викликав поліцію, сказав, що у таку нісенітницю, як „сам впав“, не повірить».

Співробітник правоохоронних органів, на якого посилається видання, говорив, що собаки могли гризти живого хлопчика, який лежав деякий час без свідомості. Однак остаточно все стане зрозуміло після експертизи.

Раніше у Запоріжжі помер 12-річний хлопчик, якого у важкому стані доставили з дитячого табору до Херсонській області — лікарі підозрюють менінгіт, який може розвиватися дуже стрімко.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter