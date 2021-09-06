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Суспільство та люди

Черкаська трагедія: до будинку дитини, яка померла, несуть іграшки та гнівні плакати

14:30 6 вересня 2021
свічка

У Черкасах до будинку, де жив шестирічний Андрій, який потрапив в обласну дитячу лікарню зі страшними травмами і напередодні помер, місцеві жителі почали приносити свічки, іграшки та квіти.

Як повідомляє видання «Про все», все це залишається під парканом будинку, у якому хлопчик жив з нерідними йому бабусею і дідусем. Вони наразі знаходяться під вартою. Їм інкримінують залишення без допомоги дитини, що призвело до тяжких наслідків.

Видання публікує фото саморобних плакатів, прикріплених до паркану. На них — вимоги справедливого розслідування справи.

Фото https://provce.ck.ua.

Фото: https://provce.ck.ua.

Нагадаємо, що дитина померла 5 вересня, так і не вийшовши із коми. У лікарню його доставили з мозковою травмою, численними синцями, слідами від зубів собак та гасіння цигарок на тілі.

Раніше страшна трагедія сталася у Дніпропетровській області — вітчим перерізав горло дворічному хлопчику, який прожив кілька днів і помер у лікарні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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Черкаська трагедія: до будинку дитини, яка померла, несуть іграшки та гнівні плакати

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