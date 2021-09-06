У вересні в Києві запрацюють пункти прийому старої техніки: що можна здати
У Києві 11 і 25 вересня працюватимуть мобільні пункти з прийому старої техніки, яку можна буде безкоштовно здати на утилізацію.
Як повідомляє «Вечірній Київ», у ці дні працюватимуть кілька команд Центру управління відходами.
Перша команда збиратиме техніку 11 вересня на:
- станції метро «Позняки» (ТРЦ «Piramida»);
- станції метро «Дружби Народів» («Novus»);
- масиві Теремки (ТРЦ «Магеллан»).
Друга команда 11 вересня прийматиме техніку на:
- станції метро «Політехнічний Інститут» (ТРЦ «Smart Plaza Polytech»);
- станції метро «Лук'янівська» (ТЦ «Променада Центр»);
- масиві Троєщина.
25 вересня відходи прийматимуть за адресами:
- станція метро «Академмістечко» («VARUS», ТЦ «ACADEM-CITY»);
- станція метро «Лісова» (маркет-молл «Даринок»);
- масив Виноградар (ТРЦ Retroville);
- станція метро «Дарниця» (ТЦ «Дитячий світ»);
- станція метро «Героїв Дніпра» (ТРЦ «Dream Town 2»;
- станція метро «Лівобережна» («Novus»).
На безкоштовну утилізацію можна здати будь-яку техніку — холодильники, блендери, пральні машини, навушники, кондиціонери…
Деякі відходи, цінність яких не покриває витрати на логістику та утилізацию, братимуть платно: батарейки (130 гривень за кілограм або 3 гривні за штуку), лампи (від 5,8 гривні за штуку), текстильні відходи (4 гривні за кілограм).
Фото: https://ua.depositphotos.com.380
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