Дає можливість отримати пільги в різних сферах: як в Україні отримати статус малозабезпеченої сім'ї

В Україні, на думку фахівців, найбільш вразлива категорія населення — це багатодітні сім'ї, які часто є малозабезпеченими.

Крім таких сімей, статус малозабезпеченої отримують сім'ї, де є діти з інвалідністю, матері-одиначки.

Малозабезпечена — це сім'я, у якої загальний дохід не покриває прожитковий мінімум, необхідний для всіх членів сім'ї, говориться в матеріалі Bigmir.net.

Члени такої родини не можуть мати автомобіль, дачу, квартиру великої площі або будинок. За останні 6 місяців сім'я не може здійснювати покупки на суму 50 тисяч гривень і вище.

До сукупного доходу такої сім'ї входить:

- зарплата після сплати податків;

- грошове забезпечення військовослужбовців;

- пенсія;

- стипендія;

- субсидії або пільги на оплату послуг ЖКГ, покупку твердого палива, газу;

- грошові перекази з інших країн.

Щоб отримати статус малозабезпеченої сім'ї, потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації. У сільській місцевості — виконкоми сільських та селищних рад.

Також можна подати документи через онлайн-сервіс iGov, проте ця опція доступна не у всіх регіонах України. Для подачі документів через інтернет, потрібно всі необхідні документи відсканувати й затвердити електронним підписом.

Для оформлення статусу малозабезпеченої сім'ї потрібно подати наступний пакет документів:

- заява;

- довідка про склад сім'ї;

- паспорт та ідентифікаційний код (всіх членів сім'ї);

- свідоцтва про народження дітей та копії;

- довідка про наявність та розмір земельної ділянки (паю);

- довідка про участь в АТО, якщо людина воювала у зоні бойових дій;

- декларація про доходи та майно;

- довідка про дохід кожного члена сім'ї;

- документи про пільги та інвалідність;

- довідка зі школи, технікуму чи вишу.

Розмір державної допомоги зазвичай становить різницю між прожитковим мінімумом для всієї сім'ї та її середньомісячним доходом. Для жителів гірських районів розмір такої допомоги може бути збільшений додатково на 20%.

Сума допомоги не може перевищувати 75% від прожиткового мінімуму для сім'ї.

У 2021 році виплачують такі суми:

Для працездатних осіб — 832,65 гривні (з грудня буде 868,35).

Для людей, які втратили працездатність — +1854 гривні (з грудня — 1934).

На дитину з малозабезпеченої сім'ї виплачується допомога:

- до 6 років — 2616,90 гривень (з грудня 2730);

- від 6 до 18 років — 3263 гривні (з грудня 3403,40);

- від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) — 3092,70 гривень (з грудня 3225,30).

В оформленні такої допомоги можуть відмовити, якщо немає офіційного працевлаштування чи ні даних про реєстрацію в центрі зайнятості.

Крім допомоги, малозабезпечена сім'я також може розраховувати на безплатне харчування дітей в школі та дитячому садку, безплатні санаторно-курортні путівки для дітей, субсидії або знижки на оплату комунальних послуг.

Варто відзначити, що допомога виділяється на 6 місяців. Після закінчення терміну потрібно знову оновити пакет документів.

Нагадаємо, перед новим навчальним роком уряд анонсував 2 тисячі гривень фінансової допомоги для кожної дитини з малозабезпечених багатодітних сімей у віці від 6 до 18 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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