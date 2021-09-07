«Бюджетний» оксамитовий сезон: скільки треба заплатити за відпочинок восени у Залізному Порту, Затоці, Кирилівці та Одесі

Із завершенням літнього сезону відпочивальників на українських курортах поменшало, хоча синоптики й обіцяють, що тепло повернеться. Наприклад, у Кирилівці (Запорізька область), де як і раніше є медузи, оксамитовий сезон триватиме до 20 вересня.

Як повідомляє «ТСН», знижки на житло в цьому курортному містечку сягають 30−50% від вартості у розпал сезону. Так, на базах відпочинку доба обійдеться у 250 гривень, у сімейному готелі — 280 гривень, в готелі — 880 гривень.

Ось що наразі показують веб-камери у Кирилівці, де температура води 19 градусів тепла.

Пляж санаторію.

Федотова коса.

Коса Пересип.

Степок.

А у Залізному Порті (Херсонська область) помітно знизилася вартість на проживання у котеджах: з 1560 грн за номер на двох до 750 грн, з урахуванням триразового харчування у їдальні. У гостьових будинках ціни впали на 25%. Бази пропонують гостям акційну ціну на житло зі знижкою у 60%.

У Затоці (Одеська область) з початку оксамитового сезону можна зняти житло за 300 гривень. Бюджетні варіанти пропонують готелі, бази відпочинку, пансіонати. Наприклад, на першій лінії у готелях можна знайти номер за 280 гривень. А у піковий сезон ціни стартували від 800 гривень.

Бази відпочинку пропонують житло за номер від 380 гривень, у гостьових будинках доба обійдеться у 250 гривень. Журналісти цитують адміністратора одного з готелів, яка сказала, що ціни знижують не тільки через погоду, але і через навалу медуз. Та й море неспокійне…

В Одесі море все ще прогрівається до +20 градусів, погода сонячна. Так що ціни поки не падають. Їхнє зниження очікується на другий-третій тиждень вересня.

На даний момент однокімнатна квартира в Аркадії обійдеться у тисячу гривень на добу. Дешевше — на Лузанівці і у районі 14−16 станцій Великого Фонтану. Там здають житло за 500−700 гривень на добу.

Власники приватних будинків пропонують туристам кімнати за ціною від 150 гривень. В готелі у центрі міста стандартний номер на двох обійдеться у 1300−1500 гривень на добу. Окрема кімната в хостелі зі зручностями — 600−700 гривень, «ліжко-місце» — 150−200 гривень на добу.

Про те, куди можна поїхати відпочити в оксамитовий сезон і про температуру на морських курортах, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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