День пам'яті мучеників Наталії та Адріана: що категорично не можна робити 8 вересня

8 вересня в календарі церковних свят позначено як день пам'яті святих мучеників Адріана і Наталії. Подружня пара жила на початку IV століття в місті Нікомідії у Малій Азії (на території нинішньої Туреччини) і була серед тих, хто прийняв мученицьку смерть за віру.

Адріан став одним з нікомідійців, кинутих у в'язницю у часи гоніння на християн. Будучи язичником, Адріан був вражений стійкістю мучеників за віру і наказав вписати і його ім'я поруч з цими святими людьми. Після того, як Адріана ув'язнили, його дружина Наталія зізналася, що весь цей час таємно сповідувала віру в Христа, а тому всією душею підтримала рішення чоловіка примкнути до християн. Після страти Адріана Наталія хотіла кинутися за ним у вогонь, але її врятували. Тікаючи від переслідувань, Наталія разом з іншими християнами села на корабель до Візантії, а зійшовши на берег довго молилась у храмі за упокій душі мучеників. В одну з ночей жінка побачила чоловіка уві сні — Адріан сповіщав, що незабаром вони зустрінуться. Сон був віщим — Наталія заснула у храмі, а знайшли її вже мертвою — душа відійшла до Господа.

У народі цей день називали днем Наталії Вівсяниці. У цей день пекли спеціальні млинці на честь Наталії та Адріана. Їх їли з ягодами і медом і пригощали всіх, хто зайшов у гості. Не можна було в цей день забувати і про коней — їх також слідувало дати овес нового врожаю.

У день Наталії та Адріана подружжю було заборонено сперечатися один з одним. Дружинам ставили в приклад святу мученицю Наталію, яка до останнього підтримувала чоловіка в його рішенні.

За народними традиціями, день слід було провести, займаючись корисними справами, заборонено було лінуватися, відкладати роботу «на потім», переїдати, засиджуватися за столом замість того, щоб трудитися. З тих же міркувань було не прийнято гуляти самому лісом — це вважалося спробою втекти від справ. Деякі нехтували неписаними правилами і ходили в ліс збирати ягоди горобини, а потім використовували їх для ворожіння на майбутнього чоловіка і на те, хто у в шлюбі з'явиться першим — син або дочка.

Також на день Наталії Вівсяниці стежили за погодою. Якщо, як в нинішньому році, ночі стали холодними, прийшли перші заморозки, то і зима обіцяла бути ранньою. Якщо на день Наталії листя на деревах лише почало жовтіти, то вважалося, що морози взимку будуть тривалими.

Фото azbyka.ru

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