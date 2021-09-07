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Суспільство та люди

Під Одесою суд виправдав військовослужбовця, який відмовився вакцинуватися від COVID-19

19:53 7 вересня 2021
суд

Біляївський районний суд (Одеська область) виправдав військовослужбовця, який відмовився робити щеплення від COVID-19 (нагадаємо, в Україні захворюваність на коронавірус різко збільшилася). Про це пише «Думская».

Матрос ВМС ЗС України, що є механіком ремонтної майстерні, категорично відмовився вакцинуватися. Як докази він привів недовіру до вакцини, а також те, що вважає неприпустимим введення вакцини без попереднього повного обстеження стану здоров'я.

Командир, зі свого боку, прийняв інше рішення — склав у відношенні підлеглого протокол про відмову від виконання законних вимог командира в умовах особливого періоду (за ч. 2 ст. 172−10) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

То військовослужбовцю «світив» арешт та десять діб на гауптвахті.

Однак суддя Ігор Горяєв угледів в «командирський» протоколі ряд правових порушень: відсутність посилання на нормативно-правовий акт, який підтверджує вимоги командира, а також в документі не вказано, який саме законну вимогу не виконав підлеглий.

Крім того, суддя акцентував на наказі МОЗ № 318 від 24 грудня 2020 року, згідно з яким вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні є добровільною для всіх груп населення і професійних груп.

Вивчивши надані матеріали і суть справи, суд прийшов до висновку, що в діях військовослужбовця відсутній склад адміністративного правопорушення. Матрос виправданий, командиру в вимогах відмовлено.

Як стало відомо «ФАКТАМ», у військових частинах зовсім нерідкі випадки, коли командири роздають підлеглим бланки «інформованої згоди» на щеплення і наполегливо пропонують підписати. Тобто дати згоду на вакцинацію.

До слова, зараз аналогічно прагнуть вчинити і з цивільними особами, зокрема з викладацьким складом середніх шкіл. Їм прямо заявляють: у разі відсутності щеплень у 80 відсотків вчителів, заклади закриють, а школярів переведуть на дистанційку.

Читайте також: про вакцинацію учнів і вчителів, як будуть вчитися у школах, для кого меддовідки обов'язкові: пояснює МОН

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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