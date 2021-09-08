День ангела Наталії: найкращі побажання і листівки, історія імені

8 вересня день ангела святкують Наталі, Наталки та Наталії. Церква в цей день згадує про святу мученицю Наталію Нікомідійську. Її вважають прикладом подружньої вірності і християнської чесноти: Наталія всією душею підтримала рішення чоловіка Адріана перейти в християнство, допомагала йому та іншим бранцям у в'язниці, а тому нарівні з чоловіком вважається мученицею за віру і продовжувачкою справи жон-мироносиць.

Ім'я Наталя — латинського походження. Слово natalis означало рідний, батьківський, пов'язаний з народженням або сприятливий для народження, а тому аналогом для імені Наталя буде «берегиня домашнього вогнища», «найстарша в роду».

8 вересня народилися деякі дуже відомі Наталії:

Наталя Гончарова, дружина Олександра Пушкіна і правнучка гетьмана України Петра Дорошенка (1812−1863);

Наталія Ужвій (1898−1986) — українська актриса кіно і театру («Украдене щастя», «Земля», «Прометей», «Трясило», «Тарас Шевченко»).

Наталія Терентьєва — радянська актриса театру (1926−2019);

Наталі Ролс (1968) — британська актриса («Нічний дозор», «Горець: Ворон»).

Вважають, що дівчата з іменем Наталія (Наталя) — активні, веселі, легко стають душею компанії і центром уваги. При цьому Наталії вкрай прямолінійні і не соромляться озвучувати свою думку, нехай навіть не всім вона припаде до душі.

Порадувати іменинницю можна красивою листівкою або поздоровленням у віршах:



З Днем ангела Наталії!

У день ангела Наталки

Хай в душі цвітуть фіалки

Сині, як шматочок неба,

В житті кращого не треба

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!



З Днем ангела Наталії!

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Наталко наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок — ось для Вас!

З Днем ангела Наталії!

Наталі, Наточки, Наталки,

Сьогодні свято лиш для вас,

Хай на душі цвітуть фіалки,

І все чудово стане враз.

Фото go. dolinyani / Facebook, tebeotmenya.ru, bipbap.ru, lux. fm, pixabay.com, pryvitannya.com, vitannya.in.ua

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