Єврейський фестиваль і проєкт «Наука просто неба»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

9 вересня — балет «Лускунчик»,

10 вересня — опера «Севільський цирульник»,

11 вересня — балет «Сильфіда»,

12 вересня — опера «Кармен»,

14 вересня — балет «Дон Кіхот»,

15 вересня — музична драма «Трістан та Ізольда».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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До 30 вересня в Музеї книги і друкарства проходить українсько-литовський проєкт «Крізь віки: набута Батьківщина», присвячений історії еміграції кримських татар до Литви і їхнього повернення в 90-х роках ХХ століття в Україну після депортації.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 9 і 10.

Ціна: 15−50 грн.

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10 вересня о 16:00 в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться перегляд фільму «Сумка дипкур'єра» з нагоди дня народження Олександра Довженка та Дня українського кіно.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 26.

Вхід вільний, необхідна реєстрація.

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10 вересня о 19:00 літературно-меморіальний будинок-музей Марії Заньковецької запрошує на театралізований концерт «Він и вона» за мотивами повісті Ольги Кобилянської.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 121.

Вхід вільний, необхідна реєстрація.

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11 вересня в Маріїнському парку можна відвідати Єврейський фестиваль. У програмі: концерти, конкурси, вікторини.

Вхід вільний.

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14 вересня о 16:00 в парку імені Тараса Шевченка відбудеться установча сесія-2021 від Київської Малої академії наук «Наука просто неба». У програмі: знайомство з відділеннями МАН, майстер-класи, наукові шоу, конкурси, квести.

Адреса: вул. Володимирська, 60.

Вхід вільний.

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До 19 вересня в Музеї української діаспори діє виставка «Катерина Кричевська-Росандич. Дороги і люди», присвячена 95-річчю від дня народження художниці.

Адреса: вул. Московська, 40б.

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До 27 вересня в Центрі української культури та мистецтва відкрито фотовиставку «Яри, будинки і люди. Вигнання в рай».

Адреса: вул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».

Вхід вільний.

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До 26 вересня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка живопису Наталії Плісс «Світло-колір: перетворення».

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: від 40 грн.

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Нагадаємо, раніше в Києві в Музеї історичних коштовностей України на виставці «Скіфське золото» демонстрували одразу дві скіфські пекторалі та інші цінні раритети.

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