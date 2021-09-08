Єврейський фестиваль і проєкт «Наука просто неба»: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері України імені Тараса Шевченка:
9 вересня — балет «Лускунчик»,
10 вересня — опера «Севільський цирульник»,
11 вересня — балет «Сильфіда»,
12 вересня — опера «Кармен»,
14 вересня — балет «Дон Кіхот»,
15 вересня — музична драма «Трістан та Ізольда».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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До 30 вересня в Музеї книги і друкарства проходить українсько-литовський проєкт «Крізь віки: набута Батьківщина», присвячений історії еміграції кримських татар до Литви і їхнього повернення в 90-х роках ХХ століття в Україну після депортації.
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 9 і 10.
Ціна: 15−50 грн.
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10 вересня о 16:00 в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться перегляд фільму «Сумка дипкур'єра» з нагоди дня народження Олександра Довженка та Дня українського кіно.
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 26.
Вхід вільний, необхідна реєстрація.
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10 вересня о 19:00 літературно-меморіальний будинок-музей Марії Заньковецької запрошує на театралізований концерт «Він и вона» за мотивами повісті Ольги Кобилянської.
Адреса: вул. Велика Васильківська, 121.
Вхід вільний, необхідна реєстрація.
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11 вересня в Маріїнському парку можна відвідати Єврейський фестиваль. У програмі: концерти, конкурси, вікторини.
Вхід вільний.
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14 вересня о 16:00 в парку імені Тараса Шевченка відбудеться установча сесія-2021 від Київської Малої академії наук «Наука просто неба». У програмі: знайомство з відділеннями МАН, майстер-класи, наукові шоу, конкурси, квести.
Адреса: вул. Володимирська, 60.
Вхід вільний.
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До 19 вересня в Музеї української діаспори діє виставка «Катерина Кричевська-Росандич. Дороги і люди», присвячена 95-річчю від дня народження художниці.
Адреса: вул. Московська, 40б.
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До 27 вересня в Центрі української культури та мистецтва відкрито фотовиставку «Яри, будинки і люди. Вигнання в рай».
Адреса: вул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».
Вхід вільний.
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До 26 вересня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка живопису Наталії Плісс «Світло-колір: перетворення».
Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Ціна: від 40 грн.
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Нагадаємо, раніше в Києві в Музеї історичних коштовностей України на виставці «Скіфське золото» демонстрували одразу дві скіфські пекторалі та інші цінні раритети.22
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