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Суспільство та люди

Усікновення глави Іоана Предтечі: історія свята

12:25 10 вересня 2021
гравюра Усікновення глави Іоанна Хрестителя

11 вересня православні та греко-католики відзначають велике свято — Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. У цей день Церква згадує мученицьку смерть, яку один з найбільш шанованих християнських святих, що передбачив прихід Месії та хрестив його у водах Йордану, прийняв у 32-му році нашої ери.

Як оповідають євангелісти й церковні перекази, Хрещенням Ісуса Христа служіння Іоана Предтечі не закінчилося. Він продовжував закликати народ до покаяння, викривав пороки та гріхи влади. Так сталося і з правителем Галілеї Іродом Антипою. Він залишив законну дружину заради Іродіади — дружини свого брата. Іоан засудив цей вчинок, за що був ув'язнений. Через деякий час Ірод влаштував бенкет на честь свого дня народження. Дочка Іродіади Соломія виконала танець, що так сподобався винуватцеві торжества, що він пообіцяв дівчині здійснити будь-яке її бажання. За намовою матері Соломія захотіла отримати на полумиску голову Івана Хрестителя. Ірод виконав свою обіцянку. За переказами, відтята голова продовжувала викривати нечестивих жінок, і ті, щоб змусити Божого пророка замовкнути, встромили йому в язик голки.

У народі це свято називали ще Іваном Пісним, оскільки за церковним статутом воно відзначається строгим одноденним постом. Гріхом вважалося співати й танцювати (саме завдяки танцю Соломії Іродіада змогла домогтися від Ірода страти великого святого), а також робити те, що могло викликати хоч якісь асоціації з мученицькою смертю Іоана Предтечі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про двунадесяте свято Успіння Богородиці, яке в народі називається Перша Пречиста.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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