У Харкові пройшло перше «одностатеве весілля»

У центрі Харкова городяни могли бачити незвичайне весілля. На сходинках Центрального палацу одружень дві дівчини у весільних сукнях та фаті обмінялися каблучками, клятвами та кинули у натовп букет. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на місцеві Telegram-канали.



Насправді «весіллям» виявився перформанс ЛГБТ-організації KharkivPride.

Напередодні Маршу рівності учасники акції вимагають рівного права для всіх людей незалежно від орієнтації та статі створювати сім'ю.

Чим закінчилося дійство і як люди відреагували на заяву активісток, невідомо, але агресії до них ніхто не проявляв.

Водночас, минулого року у Харкові троє чоловіків побили трансгендерну жінку.

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