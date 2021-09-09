Не тільки довгі ноги й гострий розум: названі ТОП-5 типів жінок, на яких задивляються багаті чоловіки

Багаті чоловіки вибирають жінок, які здатні органічно вписатися в їхнє вічно бурхливе, наповнене подіями та справами життя. Завоювати серця сильних світу цього жадають безліч претенденток. На думку психологів, домогтися цього можуть жінки, які належать до певних типів особистості, пише Femmie.ru.



«Запальничка» — це не легковажна особа, яка літає у хмарах. Жінка оптимістка, що володіє неймовірною енергетикою та обожнює будь-якого роду активності. Забезпеченому чоловіку захочеться знаходитися поряд з такою «зарядженою» на перемогу дівчиною.



«Особу королівської крові» не купити «дрібничками». Вона знає собі ціну та готова чітко озвучувати свої вимоги. Її самооцінку неможливо зрушити, її впевненість у собі непохитна.



«Егоїстичну красуню» завжди видно здалеку. Доглянута жінка, завжди зі свіжим манікюром, відмінним макіяжем, у новій сукні. Вона піклується про своє здоров'я, завжди висипається, правильно харчується та відвідує фітнес-зал. Вона приділяє самій собі багато часу, щоб виглядати на всі сто.



«Мисливець» — це жінка, що володіє неймовірно пробивним характером та здатністю самостійно досягати будь-яких вершин. Вона могла влаштуватися на роботу секретаркою, а вже через рік стати партнером компанії. Вона відразу викликає захоплення та глибоку повагу.



«Розумниця» — з нею буде не соромно вийти у світське товариство. Вона володіє витонченими манерами, здатна підтримати будь-яку розмову, неймовірно ерудована та начитана. Ця панянка постійно вдосконалюється. За таку леді забезпеченому чоловіку ніколи не доведеться червоніти.

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