День пам'яті Анни Пророчиці і Сави Крипецького: що суворо заборонено робити 10 вересня

У церковному календарі день 10 вересня присвячений Анні Пророчиці і Саві Крипецькому. Праведниця Анна, благочестива вдова, перебувала в Єрусалимському храмі, коли туди принесли маленького Ісуса. Після цього Анна багато проповідувала, що дитина і є очікуваний людьми Спаситель.

Другий праведник, про якого 10 вересня згадує церква, це Сава Крипецький, православний монах, який прийняв постриг на Афоні. Давши обітницю мовчання і суворого посту, Сава пішов від людей у Крипецьку пустелю, а коли повернувся, то прославився як чудотворець — молитвою зціляв хворих. Проповідуючи аскетизм і смиренність, Сава зібрав громаду сподвижників і заснував Крипецьку обитель.

У День Анни і Сави завершували збирання зернових, тому що незабаром починалися затяжні дощі. Коли ж польові роботи закінчувалися, влаштовували гуляння, накривали святковий стіл, готували яблучні пироги і випічку з маком. Колоски, що залишилися на полі, до кінця дня збирали і ставили вдома як оберіг.

Що заборонялося в День Анни і Сави

На свято Анни і Сави ходили в гості, але не до всіх: поганою прикметою вважалося домовлятися про весілля, а тим більше відвідувати дім майбутньої нареченої. Вважалося, що так можна накликати печалі на молоду пару.

Також в свято було заборонено сумувати, перебувати в похмурих думках, скаржитися на втому і відсутність сил.

На День Анни і Сави була заборонена грубість по відношенню до незнайомців, та й у розмовах з близькими слід було проявляти терпіння. Не прийнято було сваритися, скандалити, особливо на людях.

Народні прикмети на день Анни і Сави

Ясна сонячна погода 10 вересня обіцяла теплу осінь. Якщо гуси і журавлі до Дня Анни ще не відлетіли на південь, то це була хороша прикмета, що зима настане пізно. Якщо на Анну починало жовтіти листя на березах, то восени чекали хороший урожай грибів.

Нагадаємо, наступною важливою датою для віруючих стане 11 вересня — Усікновення глави Пророка, Предтeчі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Фото svyatsy.org

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