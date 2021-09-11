Усікновення голови Іоана Хрестителя: про що просять святого і як молитися Предтечі

11 вересня православні та греки-католики згадують святого Іоанна — Предтечу і Хрестителя Господнього. У День усікновення голови Іоана Хрестителя дотримуються суворого посту — стіл у цей день найменше повинен нагадувати бенкети у Ірода. Також уникають брати в руки гострі, колючі і ріжучі предмети, а до святого звертаються зі словами молитви.

Відвідавши службу в церкві і приєднавшись до спільної молитви, можна пізніше помолитися Іоанну Хрестителю і вдома, наодинці. Святого, який пізнав мученицьку смерть, а також ближнього друга Христа просять:

про очищення від гріхів, пов'язаних з поганими справами, вчинками;

про спасіння від шкідливих пристрастей, наприклад, до алкоголю;

про те, щоб серце тих, хто ще не прийшов до Христа, відкрилося для Спасителя;

про спасіння душ нехрещених;

про зцілення від недуг, позбавлення від душевних страждань.

У молитві до Іоана Предтечі віруючому варто згадати, що йому зрозуміла і близька тверда позиція Хрестителя. Як відомо, Іоан був готовий постраждати за нетерпимість до гріха і всілякої скверни і не побоявся вказати Іродові на спосіб життя, недостойний правителя.

Молитва до святого Іоана Предтечі Хрестителю Христів, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але, з’єднуючись із небесними силами, молися до Владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального, що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму; бо я — вертеп злих діл, зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розум мій прикутий до земних речей. Що маю робити? Не знаю. І до кого звернуся, щоб спасти свою душу? Тільки до тебе, святий Іоане, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого від народжених. Ти сподобився торкнутися глави Царя Христа, Агнця Божого, що взяв на Себе гріхи світу. Його ж благай за грішну мою душу, щоб хоч віднині, в одинадцяту годину, я поніс тягар благий і нагороди прийняв з останніми. Так, Хрестителю Христів, чесний Предтече, перший у благодаті, мученику, посників і пустельників наставнику, чистоти учителю і близький Христа друже! Тебе молю і до тебе вдаюся: не відкинь мене від твого заступництва, але підніми мене, що впав у великі гріхи. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло. Очисти мене, оскверненого гріхами, і допоможи ввійти туди, куди ніщо скверне не входить, — у Царство Небесне. Амінь.

Про історію виникнення свята, про пошуки християнської святині і появу в церковному календарі чотирьох дат, присвячених Іоану Предтечі, читайте в статті «Усікновення голови Іоана Хрестителя: що потрібно і чого не можна робити в цей день».

Фото pixabay.com

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter