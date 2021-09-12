26.64 / 26.84 31.40 / 31.73
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В українських шкільних щоденниках виявили статті про Леніна, Сталіна і співака з бази «Миротворця»

13:52 12 вересня 2021
Шкільний щоденник

У мережі показали шкільний щоденник зі скандальним контентом, що прославляє Леніна і фаната Путіна репера Тіматі. Як повідомила в мережі Марія Пасельська, вона придбала такий щоденник на ринку в Україні, і досі перебуває під «враженням».

Очевидно, для підвищення інтересу школярів до навчання у виносках внизу полів для розкладу подаються цікаві факти і розповіді про історичні особистості на кшталт Леніна і Сталіна і «зірок» російського шоу-бізу.

Так, Володимира Леніна укладачі називають «найбільшим пролетарським революціонером і мислителем … учителем і вождем трудящих по всьому світу», а Тіматі і зовсім — «наполегливим, заповзятливим» Левом, який домігся успіху завдяки своїм якостям.

Скрін зі сторінки з Леніним

Скрін зі сторінки з Тіматі

Такі ремарки наводять на думку про те, що поліграфічну продукцію в Україну завезли з РФ.

Нагадаємо, Тіматі до всього іншого є і фігурантом бази «Миротворець».

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Маша Полякова

«Жирна» і «страшна» Маша Полякова зухвало відповіла хейтерам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.