В українських шкільних щоденниках виявили статті про Леніна, Сталіна і співака з бази «Миротворця»
У мережі показали шкільний щоденник зі скандальним контентом, що прославляє Леніна і фаната Путіна репера Тіматі. Як повідомила в мережі Марія Пасельська, вона придбала такий щоденник на ринку в Україні, і досі перебуває під «враженням».
Очевидно, для підвищення інтересу школярів до навчання у виносках внизу полів для розкладу подаються цікаві факти і розповіді про історичні особистості на кшталт Леніна і Сталіна і «зірок» російського шоу-бізу.
Так, Володимира Леніна укладачі називають «найбільшим пролетарським революціонером і мислителем … учителем і вождем трудящих по всьому світу», а Тіматі і зовсім — «наполегливим, заповзятливим» Левом, який домігся успіху завдяки своїм якостям.
Такі ремарки наводять на думку про те, що поліграфічну продукцію в Україну завезли з РФ.
Нагадаємо, Тіматі до всього іншого є і фігурантом бази «Миротворець».142
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