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Суспільство та люди

Церковне новоліття 14 вересня: що обов’язково потрібно зробити, молитва

23:34 13 вересня 2021
новоліття

Серед важливих церковних свят вересня особливо виділяється церковне новоліття. Його Православна церква відзначає 14 вересня. Ця традиція прийшла ще від перших християн, які разом з іншими жителями Римської імперії починали рік у вересні. Така ж практика потім перейшла в візантійський календар. В кінці XV століття на Русі аналогічно закріпився звичай вважати початком року вересень. Церква відзначала настання нового року особливим святковим богослужінням і молебнем, іноді — хресною ходою.

У старому Києві традиція святкування новоліття включала обряд оновлення вогню. Спеціально вибране дерево прикрашали свічками — символом небесного світла. У будинках в усьому місті гасили вогні, за винятком лампадок, а на наступний день на сході сонця добували новий вогонь і розносили його з дому в дім.

Календарна реформа в XVII столітті, коли новий рік перенесли на січень, торкнулася мирян, а церква шанує давню традицію і, як і раніше, святкує новоліття в вересні.

У день церковного новоліття віруючі мають попросити Божого благословення на рік прийдешній. Також в цей день читають уривок з Книги пророка Ісаї, де йдеться про проголошення року Господнього сприятливого, і Євангеліє від Луки, де Христос згадує пророцтво Ісаї і підкреслює, що писання збулося.

У храмах на свято церковного новоліття читають таку молитву:

Тропар. Всього світу Сотворителю, часи і роки в Своїй владі тримаєш, благослови весь рік ласкою Твоєю, Господи, охороняючи в Твоїм спокої Церкву нашу святу і всіх вірних її, молитвами Богородиці, і спаси нас.

Кондак. На небі живеш, Христе Царю, Сотворителю і Владико всього видимого і невидимого, що створив дні і ночі, часи і роки, благослови вінець року цього, в мирі збережи обителі і людей Твоїх, Многомилостивий.

Нагадаємо, 17 вересня віруючі відзначатимуть день ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина.

Фото wikipedia.org — мініатюра «Новоліття», Ватиканський мінологій

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