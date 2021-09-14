На березі Вирлиці знищили посаджені ветеранами дерева

Як повідомляє агентство ASPI, в ніч з 13 на 14 вересня, група з чотирьох осіб на березі озера Вирлиця Дарницького району столиці знищила кілька десятків дерев, які напередодні висадили представники ветеранських організацій. Вандали діяли поспіхом — у метушні рубали деревця або виривали їх з корінням.

«Мотиви цього зухвалого вчинку під прикриттям сутінок до кінця не зрозумілі. Якщо діяли так звані „екоактивісти“, які останнім часом переслідують ветеранів АТО у Facebook, поширюючи проти українських захисників відверту брехню, то як їхній „боротьбі за екологію“ допоможе знищення молодих дерев? Якщо дерева зламали, щоб розчистити майданчик біля озера для майбутнього забудовника багатоповерхівок, то тоді можна говорити про „псевдоекологів“. Принаймні справжній еколог та навіть просто нормальна психічно здорова людина не підніме руку на деревце», — йдеться у повідомленні агенції.

Нагадаємо, 9 вересня ветерани та інваліди АТО розчистили від сміття та бур'яну майданчик біля озера Вирлиця та висадили на ньому кілька десятків дерев.

Свої мотиви АТОвці пояснили бажанням привести до ладу територію навколо озера, чим впродовж 40 років ніхто не переймався. Також активісти виступають за будівництво на березі Вирлиці Центру реабілітації воїнів АТО, бо подібного закладу досі немає в Україні.

Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження компанії CBR щодо благоустрою берега Вирлиці, місцеві жителі відзначали, що хочуть мати доступ до озера, набережну з освітленням, влаштованими доріжками, місцями для відпочинку і дитячими майданчиками.

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