У 30-річної учасниці шоу «МастерШеф» зупинилося серце

У мережі повідомили про раптову смерть 30-річної кулінарки Стелли Клименко, яка запам'яталася українцям у III сезоні шоу «МастерШеф. Професіонали». Про смерть дівчини в Instagram повідомив її близький друг і колега Микола Люлько, з яким вони разом боролися за перемогу в кулінарному проекті. Він уточнив, що смерть настала 13 вересня.

«Батьки, друзі, колеги і я втратили дорогу нам людину», — написав шеф-кухар, назвавши подругу «запальничкою».

У ЗМІ згадали, що в червні у Клименко виявили коронавірус і вона була змушена покинути шоу.

Проте мама Стелли запевняє, що причиною смерті дочки став не COVID-19 — у кухаря раптово зупинилося серце.

Раніше про перенесене під час шоу коронавірусне захворювання розповіла і кулінар, героїня публікації «ФАКТІВ» Ольга Мартиновська. У неї, на щастя, хвороба пройшла без наслідків.

Фото СТБ

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