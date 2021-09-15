Гендерна рівність і протидія сексизму: Олена Кондратюк відкрила Жіночий Конгрес

15−16 вересня в Києві проходить ювілейний V Український Жіночий Конгрес «Лідерство жінок як цінність». Його відкрила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

«Ми системно займаємося темою рівності вже не перший рік. І оцінюючи наші досягнення, зауважу, що ми часто не акцентуємо, або в швидкому плині часу, не помічаємо ті колосальні та, насправді, позитивні зміни, які відбулися в нашому житті за 30 років незалежності», — сказала Кондратюк.

Віцеспікерка ВР зазначила, що рада бути не просто свідком цих змін.

«Ми є тими змінотворцями, які дали людям усвідомлення того, що гендерна рівність — це найбільш справедлива та відчутна зміна в житті країни. Це в тому числі й результат роботи нашого Конгресу, як майданчика для всеукраїнської дискусії. Це наше з вами спільне досягнення», — підкреслила вона.

За її словами, це результат активної позиції кожного у своїй сфері діяльності, починаючи з невеликої громади, малого бізнесу, закінчуючи інститутами громадянського суспільства, великим і відповідальним бізнесом, ухваленням Верховною Радою законів про зняття бар'єрів для жінок на військову службу, протидії сексизму, запровадження квот для участі осіб однієї статі у виборчих списках на місцевих та парламентських виборах

«Усе це є прикладом успішного та дієвого жіночого лідерства, яке змінює не просто правила гри, а впроваджує в життя і суспільну свідомість, уже як звичне явище, нову етику та культуру взаємодії жінок та чоловіків», — підкреслила вона.

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