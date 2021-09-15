«Осінь весільна» в Пирогові та поетичний вечір на Софійській площі: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері України імені Тараса Шевченка:
18 вересня — опера «Служниця-пані» і балет «Шехеразада»,
19 вересня — балет «Лебедине озеро»,
21 вересня — балет «Грек Зорба»,
22 вересня — опера «Мадам Батерфляй».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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16 вересня в Києві на Софійській площі відбудеться благодійний вечір поезії «Крила маю». У програмі виступлять: актор Олександр Пікалов, телеведуча Дарія Трегубова, бізнесмени Гарік Корогодський і Олександр Меламуд, радник глави МВС Антон Геращенко та інші. Кошти, зібрані під час поетичного вечора, направлять у благодійний фонд «Душа» і розподілять серед талановитих дітей.
Початок: 19:30.
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18 вересня з 13:00 у Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться свято «Осінь весільна». У програмі: старовинні весільні традиції, виступ фольклорних колективів, виставка-продаж весільної випічки.
Адреса: вул. Академіка Тронько.
Ціна: від 30 грн.
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19 вересня Національний спортивний комплекс «Олімпійський» запрошує на спортивний фестиваль «Моя гра». У програмі: чемпіонат з настільних ігор; показові виступи і відкриті тренування; спортивні естафети.
Вхід вільний.
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До 26 вересня в мистецькому центрі «Шоколадний будинок» діє виставка художника Євгена Піскунова «Контакт».
Адреса: вул. Шовковична, 17/2.
Ціна: від 50 грн.
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До 27 вересня в Музеї гетьманства відкрито виставку живопису Наталії Павлусенко «Герої козацької України». В експозиції портрети Івана Богуна, Дмитра Байди-Вишневецького, Пилипа Орлика.
Адреса: вул. Спаська, 16 В.
Вхід вільний.
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До 29 вересня в Українському домі можна відвідати виставку «30×30. Сучасне українське мистецтво». В експозиції роботи Олега Голосія, Миколи Троха, Федора Тетянича, Олександра Гнилицького, Стаса Волязловського, Олександра Ройтбурда.
Адреса: вул. Хрещатик, 2.
Ціна: 50−80 грн.
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До 3 жовтня в галереї The Naked Room проходить виставка фотографа Олександра Чекменьова «Всі ми жили колись».
Адреса: вул. Рейтарська, 21.
Вхід вільний.
Ціна: від 40 грн.
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Нагадаємо, 7 вересня Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Залу пам'яті. А в Коломиї завершено капітальний ремонт Музею писанки.39
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