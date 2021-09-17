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Суспільство та люди

Календар церковних свят: 7 важливих дат для православних в жовтні

10:54 17 вересня 2021
храм Сергія

У календарі на жовтень є як державні свята, так і важливі церковні дати. Християни східного обряду відзначатимуть наступного місяця такі дні:

  • 8 жовтня -день пам'яті преподобного Сергія Радонезького (відзначається в день кончини ігумена).
  • 9 жовтня — день евангелістa Іоана Богослова (один з найближчих учнів Христа завершив свій земний шлях).
  • 13 жовтня — день святителя Михаїла, першого митрополита Київського (відзначається в день перенесення мощей митрополита в Успенський собор).
  • 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці (святкується з XII століття).
  • 19 жовтня — святого апостола Фоми.
  • 26 жовтня — Іверської ікони Божої Матері (ікона знаходиться в Іверському монастирі на святій горі Афон у Греції).
  • 31 жовтня — день пам'яті апостола і євангеліста Луки.

Нагадаємо, в жовтні не передбачено тривалих постів — найближчий, Різдвяний, почнеться лише в кінці листопада. Найважливішим з жовтневих свят буде Покров Пресвятої Богородиці. З давніх-давен цей день відзначали з розмахом, оскільки Богородицю вважали покровителькою всіх українських воїнів-захисників. З 2014 року 14 жовтня стало Днем захисника України, а з 2021-го — Днем захисника і захисниць.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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