Календар церковних свят: 7 важливих дат для православних в жовтні

У календарі на жовтень є як державні свята, так і важливі церковні дати. Християни східного обряду відзначатимуть наступного місяця такі дні:

8 жовтня -день пам'яті преподобного Сергія Радонезького (відзначається в день кончини ігумена).

-день пам'яті преподобного Сергія Радонезького (відзначається в день кончини ігумена). 9 жовтня — день евангелістa Іоана Богослова (один з найближчих учнів Христа завершив свій земний шлях).

— день евангелістa Іоана Богослова (один з найближчих учнів Христа завершив свій земний шлях). 13 жовтня — день святителя Михаїла, першого митрополита Київського (відзначається в день перенесення мощей митрополита в Успенський собор).

— день святителя Михаїла, першого митрополита Київського (відзначається в день перенесення мощей митрополита в Успенський собор). 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці (святкується з XII століття).

— Покров Пресвятої Богородиці (святкується з XII століття). 19 жовтня — святого апостола Фоми.

— святого апостола Фоми. 26 жовтня — Іверської ікони Божої Матері (ікона знаходиться в Іверському монастирі на святій горі Афон у Греції).

— Іверської ікони Божої Матері (ікона знаходиться в Іверському монастирі на святій горі Афон у Греції). 31 жовтня — день пам'яті апостола і євангеліста Луки.

Нагадаємо, в жовтні не передбачено тривалих постів — найближчий, Різдвяний, почнеться лише в кінці листопада. Найважливішим з жовтневих свят буде Покров Пресвятої Богородиці. З давніх-давен цей день відзначали з розмахом, оскільки Богородицю вважали покровителькою всіх українських воїнів-захисників. З 2014 року 14 жовтня стало Днем захисника України, а з 2021-го — Днем захисника і захисниць.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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