День пам'яті пророка Захарії і святої Єлисавети: традиції і заборони свята

18 вересня Православна церква вшановує святого пророка Захарія і святу праведне Елисавету — батьків святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Священик Захарія і дружина його Єлисавета (сестра Анни, матері Пресвятої Богородиці) страждали неплідністю, проте одного разу під час служіння в храмі священик отримав благу звістку про те, що його стара дружина народить йому сина, який «буде великий перед Господом».

Захарія засумнівався в можливості виконання цього пророцтва і покараний німотою. Знову говорити він зміг тільки коли Дитя народилося, і він написав його ім'я на дощечці. Після цього натхнений батько почав пророкувати про свого сина як Предтечу Господа.

Загинув святий Захарія від рук воїнів царя Ірода, що марно намагалися дізнатися у нього, де знаходиться його син, якого вважали Месією. Святого заколи між жертовником і вівтарем.

Його дружина Єлисавета померла через 40 днів після свого чоловіка, зумівши укрити новонародженого сина в пустелі, де він і залишався до дня свого явлення ізраїльському народові.

Молитва святих Захарія і Єлисаветі О, святі угодники Божі пророче Захарія і праведна Єлизавета, подвигом добрим трудилися на землі, прийнявши єси на небесах вінець правди, його ж приготував єси Господь всім, хто любить Його; темже взірающе на святу ікону вашу, ми тішимося ради преславне кінця проживання вашого і чтем святу пам'ять вашу. Ви ж, стоячи перед Престолом Божим, прийміть моління наша і до Всемилостивого Бога прінесіті, про їжака простіті нам всяке прогрішення і допомоги нам стати противу хитрощів диявольських та ізбавльшеся від скорбот, хвороб, бід і напастей і всякого зла, побожно і праведно поживемо в нинішньому веце і сподобилися заступництвом вашим, аще і недостойних есми, бачити благая на землі живих, прославляючи Єдиного у святих Своїх славімаго Бога, Отця і Сина і святого Духа, нині і на віки віків. Амінь.

Вважається, що саме Єлизавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя. Тому в народі пам'ять батьків Іоанна Хрестителя вважався відповідним для передбачень і ворожінь.

Дівчата зазвичай ворожили на судженого, намагаючись дізнатися свою долю.

Також наші предки вірили, що народжений в цей день особливою силою: його не чіпали ні перевертні, ні лісовики. Таку людину намагалися найняти в пастухи, щоб він беріг худобу від нечистої сили і від злого вовка.

А ще з цього дня судили, якою буде зима. Якщо листя горобини вже пожовкли — чекали ранньої і холодної зими, а якщо на дереві було багато ягід — очікували дощової осені.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про народні прикмети в Домнин день — святих мучениць Домни і Василини.

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