Коронавірусний лайфхак: житель Херсона вирушив за покупками в пакеті замість маски

Після скандального інциденту в Маріуполі, коли чоловік розніс сокирою супермаркет через те, що його дружину хтось із співробітників магазина нібито вдарив через відсутність у неї захисної маски, в Херсоні один з жителів вирішив здивувати своєю винахідливістю і креативністю. Так, в супермаркеті АТБ на вулиці Суворова на касі городянин замість маски надів поліетиленовий пакет. Відео розмістили в Telegram-каналі.

«Ловіть лайфхак. Корона не пройде», — пише автор поста.

Чи то стало шкода пару гривень, щоб купити маску на касі, чи то покупець вирішив стати законодавцем нових трендів, незрозуміло.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в місті Борисполі Київської області чоловік показав, як можна за п'ять хвилин закликати до порядку порушників карантину і правил поведінки в магазині. Двоє неадекватних людей, які прийшли в магазин без маски і вирішили попити пиво прямо в торговому залі, отримали гідну відсіч.

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