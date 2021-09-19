Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста: дата, історія і що категорично не можна робити в велике свято

21 вересня християни східного обряду відзначають велике свято — Різдво Пресвятої Богородиці. У народі він отримав назву «Друга Пречиста» («Перша Пречиста» — це серпневе свято Успіння Пресвятої Богородиці).

Народження Пресвятої Діви Марії є однією з 12 найважливіших дат в церковному календарі, тобто входить до числа дванадесятих свят. З огляду на те, що 14 вересня почалося церковне новоліття, то Різдво Пресвятої Богородиці є першим з великих свят нового церковного року.

Згідно з апокрифічними текстами, Діва Марія народилася в сім'ї у благочестивих Іоакима і Анни. Доживши до похилого віку, пара була бездітною, але ревно молилася, і Господь відповів на їхні щирі прохання про дитину. Іоаким і Анна, як і було їм велено, назвали дочку Марією, а коли дівчинці виповнилося три роки, відвели її у храм в Єрусалимі (введення у храм Пресвятої Богородиці також відноситься до двунадесятих свят і відзначається 4 грудня). У храмі Марія служила до 12 років до заручин з Йосифом.

Різдво Діви Марії у храмах відзначають з вечора 20 вересня урочистою службою. Віруючі вранці 21 вересня приходять до церкви на спільну молитву, сповідь та причастя, а потім продовжують святкування вдома з рідними. Всі чотири дні після Другої Пречистої вважаються святковими, і на них поширюються ті ж правила і традиції, що і власне на Різдво Богородиці.

На Різдво Богородиці не постують, але і не їдять надмірно. Святковий стіл накривають не заради бенкету, а щоб підкреслити урочистість моменту. У свято і аж до 25 вересня не займаються роботами в полі, не влаштовують прибирання вдома, не затівають прання і шиття. Дозволені рутинні домашні справи, приготування їжі, турбота про домашню живність.

На Різдво Пресвятої Богородиці заборонено:

сваритися і лихословити;

ухилятися від походу до церкви під приводом важливих домашніх справ;

перебувати в зневірі;

згадувати старі образи.

На стіл у свято подавали борщ із свининою чи птицею, вареники з м'ясом, пироги з яблуками і сливами, а також особливий хліб — невеликі булочки, прикрашені літерами «Р» і «Б». Дозволялося випити трохи вина. Також пекли коровай з борошна нового врожаю і дякували Богородиці за заступництво і покровительство. На обід у свято запрошували рідних, а також тих, хто в селі традиційно потребував турботи: вдів із дітьми, бездітні літні пари.

Нагадаємо, в календарі церковних свят у вересні є кілька важливих дат для православних. Церква відзначатиме 24 вересня, 27 вересня і 30 вересня.

Фото pixabay.com

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