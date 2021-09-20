Свято Різдва Богородиці: яскраві листівки та вітання

Різдво Пресвятої Богородиці в Україні відзначають 21 вересня. Це велике свято на честь появи Діви Марії, яка стала матір’ю Ісуса Христа. Коли бездітні батьки Марії після численних молитов отримали від ангела радісну звістку про появу довгоочікуваної дочки, то пообіцяли присвятити її життя Богові. На свято, яке традиційно називають Другою Пречистою (про Першу Пречисту читайте тут), заведено відвідувати церковну службу, молитися за здоров’я рідних, запалювати свічки. На церковному престолі Святій Богородиці розміщали вінок, виплетений з осінніх трав і польових квітів. Якщо такий вінок робили дівчата, то загадували на заміжжя, а молодиці — на чоловічу вірність.

У кожній хаті зберігали освячений у цей день вінок, щоб вся родина в здоров’ї діждала нової паски, а навесні у господині вдалася б великодня випічка. Біля ікони Богородиці запалювали свічку, ставили миску вареної пшениці з медом, аби згадати й вшанувати померлих жінок роду.

В народних традиціях Різдво Богородиці здавна вважалося жіночим днем. Так і казали: «Друга Пречиста — це мамин день». І в родинах, особливо в західних регіонах України, вшановували найстаршу жінку. А чоловіки намагались взяти на себе більшу частину хатніх клопотів.

На свято з особливою молитвою до Богородиці звертались бездітні жінки, які хотіли отримати шанс народити дитину і вірили в допомогу Матері Божої.

У цей день заготовляли барвінок, бо його дію вважали магічною: дівчата могли причарувати хлопців, а жінки — чоловіків. Також продовжували рвати грона калини, яка не втрачала цінності як на Першу, так і на Другу Пречисту.

Привітати рідних, близьких, друзів зі знаменним святом можна, надіславши їм листівки та вітання:

З Богородиці Різдвом,

І в день цієї сильної святої

Наповняється хай твій дім

Щастячком та теплотою!

Не покине хай доброта,

Світиться усмішка на устах,

Кожна здійснюється мрія,

І віра хай з тобою буде і надія!

Від щирого серця вітаю з Різдвом Богородиці! Нехай твої молитви до Господа доходять до адресата, щоб кожен твій день наповнювався чудесами, а у важкі моменти щоб на життєвому шляху Богородиця простягала тобі руку допомоги й витягала з усіх штормів! Нехай Ангел-хранитель тебе підтримує, наставляє та ніколи не покидає!

***

Сердечні вітання в Різдво Пресвятої Богородиці! Нехай на вашому шляху в житті зустрічається тільки все найкраще, приємне і тільки добрі люди. Нехай твої помисли залишаються світлими, а наміри будуть добрими! Нехай Богородиця захищає від всіх негодприємностей!

***

З Різдвом Богородиці! Нехай кожен ваш день наповниться благодаттю і в житті завжди знайдеться місце для дива! Бажаю вам міцного здоров’я, великої радості кожен день і щоб ваша справа приносила тільки задоволення. Нехай Богородиця охороняє вас і оберігає від бід і негод.

У Різдво Пречистої Богородиці

З вами щастя трапиться нехай.

Серце вірою наповниться,

Та запанує в вашій хаті рай.

Не можу не привітати тебе, мій милий друже, з Різдвом Пресвятої Богородиці! Хай вона укриє тебе від негараздів та негод, нехай врятує від бід та подарує найбільше щастя на землі.

283

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter