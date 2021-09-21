Свято Різдва Богородиці: що не можна робити в цей день

21 вересня християни східного обряду відзначають велике двонадесяте свято — Різдво Пресвятої Богородиці (одне з 12 найбільш важливих у році). У народі свято отримало назву Другої Пречистої, а також має свої традиції, прикмети і заборони.

Як і в інші найбільш значущі свята, на Різдво Діви Марії починають день не з домашніх турбот, а з походу в храм і спільної молитви. На Другу Пречисту не виконують роботи в полі, та й список дозволених домашніх справ сильно обмежений. Займалися лише тим, чого не відкласти: годували домашню живність, готували їжу і накривали на стіл, трохи наводили лад у домі, щоб до вечора зберігався затишок і було присутнє відчуття свята.

Етнограф Олена Громова розповіла, що свято вважалося дуже жіночим, а тому і більшість жіночої роботи вдома тимчасово відкладалася.

«У свято не можна було доїти худобу, щоб нечисть не нашкодила. Не слід було виконувати важку роботу, прибирати в будинку, мити підлогу, вікна, рубати дрова, спалювати сміття, шити, вишивати. Жінки не повинні братися за ніж, голку, ножиці, працювати в полі, на городі», — пояснила вона.

Також у велике християнське свято належало вести себе гідно: не провокувати сварки з близькими, не злословити і навіть у думках не бажати оточуючим поганого. Якщо сварка все ж сталася, то відразу ж миритися.

Їжу, яка залишилася зі святкового столу, — обрядові короваї, вареники і пироги — не викидали. Її роздавали сусідам, нужденним сім'ям, літнім людям, бездітним парам, вдовам, сиротам, щоб ті теж могли гідно зустріти свято.

Нагадаємо, на Різдво Пресвятої Богородиці читали особливу молитву з проханням про заступництво, позбавлення від хвороб, про гарний урожай і про достаток. Також 21 вересня на Другу Пречисту спостерігали за погодою. Дощовий холодний день віщував 40 днів холодів і сильні морози взимку.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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