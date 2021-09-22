Ветеранський етнофестиваль «Квітка ЯРМІЗ» і виставка «САМотНість»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

23 вересня — балет «Ромео і Джульєтта»,

24 вересня — опера «Макбет»,

25 вересня — балет «Данте»,

26 вересня — опера «Набукко»,

28 вересня — балет «Жизель»,

29 вересня — «Густав Малер. Симфонія № 2».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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23 вересня в 16:00 в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться вечір, присвячений 85-річчю виходу на екран першого звукового фільму-опери «Наталка Полтавка» Івана Котляревського.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 26.

Вхід вільний, необхідна реєстрація.

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24 вересня в 19:00 в Музеї Марії Заньковецької пройде поетичний вечір-маніфест «Я хочу тобі сказати …»

Адреса: вул. Велика Васильківська, 121.

Вхід вільний. Необхідна реєстрація.

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24 вересня о 17:00 Музей Ханенків запрошує на відкриття виставки «Просвітніцтво: розум та почуття».

Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.

Ціна: від 25 грн.

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26 вересня в Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО і ООС відбудеться перший ветеранський етнофестиваль «Квітка ЯРМІЗ». У програмі: майстер-класи; дегустація страв європейської кухні; виставка ветеранського крафта; театралізований показ; ветеранський концерт.

Адреса: пров. Музейний, 6, 3-й поверх.

Початок: 14:00.

Вхід вільний, необхідна реєстрація.

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До 26 вересня в музеї Шолома-Алейхема діє персональна виставка сучасного українського та ізраїльського художника Альберта-Лейзера Фельдмана.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 5а («Арена Сіті»).

Ціна: 60 грн.

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До 29 вересня в Музеї Києва відкрито виставку Ірини Ковальчук та Павла Зайченка «САМотНість».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: 50 грн.

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До 15 жовтня в арт-центр «Я Галерея» можна відвідати виставку «Наївна», на якій представлені роботи українських і британських художників-аматорів. Відбудуться лекції, дискусії, воркшопи та презентація видання «Наївна».

Адреса: вул. Хорива, 49б.

Вхід вільний. Необхідна попередня реєстрація.

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Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Залу пам'яті.

Фото: yarmiz.org.ua

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