Ветеранський етнофестиваль «Квітка ЯРМІЗ» і виставка «САМотНість»: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері України імені Тараса Шевченка:
23 вересня — балет «Ромео і Джульєтта»,
24 вересня — опера «Макбет»,
25 вересня — балет «Данте»,
26 вересня — опера «Набукко»,
28 вересня — балет «Жизель»,
29 вересня — «Густав Малер. Симфонія № 2».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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23 вересня в 16:00 в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться вечір, присвячений 85-річчю виходу на екран першого звукового фільму-опери «Наталка Полтавка» Івана Котляревського.
Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 26.
Вхід вільний, необхідна реєстрація.
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24 вересня в 19:00 в Музеї Марії Заньковецької пройде поетичний вечір-маніфест «Я хочу тобі сказати …»
Адреса: вул. Велика Васильківська, 121.
Вхід вільний. Необхідна реєстрація.
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24 вересня о 17:00 Музей Ханенків запрошує на відкриття виставки «Просвітніцтво: розум та почуття».
Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.
Ціна: від 25 грн.
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26 вересня в Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО і ООС відбудеться перший ветеранський етнофестиваль «Квітка ЯРМІЗ». У програмі: майстер-класи; дегустація страв європейської кухні; виставка ветеранського крафта; театралізований показ; ветеранський концерт.
Адреса: пров. Музейний, 6, 3-й поверх.
Початок: 14:00.
Вхід вільний, необхідна реєстрація.
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До 26 вересня в музеї Шолома-Алейхема діє персональна виставка сучасного українського та ізраїльського художника Альберта-Лейзера Фельдмана.
Адреса: вул. Велика Васильківська, 5а («Арена Сіті»).
Ціна: 60 грн.
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До 29 вересня в Музеї Києва відкрито виставку Ірини Ковальчук та Павла Зайченка «САМотНість».
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.
Ціна: 50 грн.
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До 15 жовтня в арт-центр «Я Галерея» можна відвідати виставку «Наївна», на якій представлені роботи українських і британських художників-аматорів. Відбудуться лекції, дискусії, воркшопи та презентація видання «Наївна».
Адреса: вул. Хорива, 49б.
Вхід вільний. Необхідна попередня реєстрація.
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Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Залу пам'яті.
Фото: yarmiz.org.ua35
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