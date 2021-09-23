У всіх школах України пройде Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру одночасно в 15 тисячах шкіл України пройде Національний урок пам’яті. Його проведе Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» спільно з Міністерством освіти і науки України. Урок покликаний виробити негативне ставлення до фактів дискримінації, зневаги до людської гідності, зазіхань на право на життя.

Урок для учнів 5−11 класів проходитиме на базі онлайн-платформи «Червона точка пам’яті», розробленої Меморіальним центром. Усі матеріали підготовлені з урахуванням віку й емоційної зрілості школярів. Стрим уроку також буде здійснюватися на сайті Міністерства освіти і науки та в соціальних мережах Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«За результатами досліджень майже половина українців не знає, де знаходиться Бабин Яр. Саме тому основним завданням освітнього напряму Меморіального центру є просвіта та створення нових моделей викладання історії Голокосту, — наголосила директорка освітніх проєктів Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“ Анна Мазарчук. — Ми вдячні Міністерству освіти за підтримку наших проєктів і спільну роботу над Національним уроком пам’яті. Ми прагнемо змінити підхід до вивчення історії та зробити процес цікавим для школярів. Цей урок буде першим в історії, який відродить пам’ять про Голокост. Завдяки авторській методиці з використанням інформаційних технологій та елементів дослідницької практики учні зможуть краще зрозуміти події з підручника та зробити свій внесок у відновлення правди».

Онлайн-платформа «Червона точка пам’яті», на базі якої відбудеться урок, присвячена вивченню історії Другої світової війни й Голокосту та створена як помічник учителям історії. Платформа пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

У режимі реального часу вчителі та школярі вже зараз документують локальну й регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, а саме записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту. Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію. Головна мета проєкту — сформувати таке суспільство, у якому неможливе повторення трагедії, подібної до Голокосту.



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