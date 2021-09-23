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Суспільство та люди

«Тепер живи і радій життю!»: перша в Україні дитина з пересадженим серцем завела сторінку в соцмережах

17:28 23 вересня 2021
Максим до операції

13-річний Максим з села Зарудці Волинської області, який став першою в Україні дитиною, яка отримала донорське серце, завів сторінку в Instagram.

У своїй першій публікації хлопчик показав післяопераційне фото з реанімації.

«Другий день з новим серцем! Почуваюсь набагато краще», — поділився він новинами.

На даний момент на його сторінку підписані 1 165 осіб, які відреагували на публікацію фото підлітка добрими побажаннями.

«Тепер живи і радій життю», «Все буде добре. Все життя попереду», «Ти справжній молодець і герой», «Видужуй скоріше», — пишуть вони.

Нагадаємо, донором органу став 54-річний чоловік, який помер в результаті інсульту. Згода на трансплантацію дала його дружина. Крім серця, у нього взяли легені, які пересадили реципієнту вперше в Україні, нирки, печінку, і рогівку ока. Трансплантацію проводили фахівці з Києва, Львова та Польщі.

Нагадаємо, в лютому на Львівщині отримав донорське серце 22-річний Василь, який втратив здоров'я на заробітках в Польщі.

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