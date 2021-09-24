Свято Воздвиження: теплі та щирі листівки й поздоровлення, які можна надіслати друзям і рідним

27 вересня у християн свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. Слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього. В народі Воздвиження ще називали Здвиженням, Здвиг, тому що наші пращури вважали: земля у цей час здвигається, закривається, а осінь починає швидко рухатись до зими. «Свиту на Здвиження скидай, а кожух одягай», — казали в народі. Вважалося, що в цей день хрест і хресне знамення набувають надзвичайної сили в боротьбі зі злом. Вшановуючи Хрест Господній, люди вшановують велику святиню, бо на ній кров Спасителя, який постраждав за нас. Хрести не тільки носили на шиї, а й вирізали на хатах, криницях, брамах, малювали на стінах будинку — це був певного роду захист. «Хрест попереду, і я за ним, а сила Господа всесильна», — говорили люди, бо вірили в молитву до «Чесного Хреста», яка допомагала під час біди та хвороб. На Воздвиження ігор та забав не влаштовували, важливих справ не починали, не виконували й важкої роботи, пов’язаної насамперед з деревом (не пиляли дошки чи не рубали дрова тощо). Не бажано було братися за хатні та польові роботи. Але можна було ярмаркувати.

Підбірка листівок, поздоровлень дозволить привітати ваших друзів, родичів і близьких з великим церковним святом Воздвиження.

Нехай Господь вбереже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях твій завжди освячувати!



Хотіли віру знищити, потоптати,

І хрест Ісуса від людей забрати.

Але віру з душі не вирвати просто так,

Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,

Бажаю, щоб життя було сповнене добра.

Натільний хрест хай вам допомагає

Усі проблеми й біди швидко вирішає!

У всі сторони світу

Звернена Святиня —

Животворчий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернути.



Вітаю зі святом Воздвиження Хреста Господнього! Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія. Бажаю милосердя, благополуччя та миру у вашій домівці!



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У День Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього у нас є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, а всі страждання втішаться Хрестом Животворчим!

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Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові та непереможного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день в житті буде радісним та блаженним!

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