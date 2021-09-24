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Суспільство та люди

Свято Воздвиження: теплі та щирі листівки й поздоровлення, які можна надіслати друзям і рідним

23:50 26 вересня 2021
Листівка

27 вересня у християн свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. Слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього. В народі Воздвиження ще називали Здвиженням, Здвиг, тому що наші пращури вважали: земля у цей час здвигається, закривається, а осінь починає швидко рухатись до зими. «Свиту на Здвиження скидай, а кожух одягай», — казали в народі.

Вважалося, що в цей день хрест і хресне знамення набувають надзвичайної сили в боротьбі зі злом. Вшановуючи Хрест Господній, люди вшановують велику святиню, бо на ній кров Спасителя, який постраждав за нас. Хрести не тільки носили на шиї, а й вирізали на хатах, криницях, брамах, малювали на стінах будинку — це був певного роду захист. «Хрест попереду, і я за ним, а сила Господа всесильна», — говорили люди, бо вірили в молитву до «Чесного Хреста», яка допомагала під час біди та хвороб.

На Воздвиження ігор та забав не влаштовували, важливих справ не починали, не виконували й важкої роботи, пов’язаної насамперед з деревом (не пиляли дошки чи не рубали дрова тощо). Не бажано було братися за хатні та польові роботи. Але можна було ярмаркувати.

Підбірка листівок, поздоровлень дозволить привітати ваших друзів, родичів і близьких з великим церковним святом Воздвиження.

Нехай Господь вбереже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях твій завжди освячувати!


Хотіли віру знищити, потоптати,
І хрест Ісуса від людей забрати.
Але віру з душі не вирвати просто так,
Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,
Бажаю, щоб життя було сповнене добра.
Натільний хрест хай вам допомагає
Усі проблеми й біди швидко вирішає!

У всі сторони світу
Звернена Святиня —
Животворчий Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернути.


Вітаю зі святом Воздвиження Хреста Господнього! Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія. Бажаю милосердя, благополуччя та миру у вашій домівці!


***

У День Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього у нас є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, а всі страждання втішаться Хрестом Животворчим!

***

Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові та непереможного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день в житті буде радісним та блаженним!

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