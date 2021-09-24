Лікар Комаровський пережив клінічну смерть: вбило електричною лампою в реанімації

Відомий педіатр Євген Комаровський, у якого українці часто питають поради й рекомендації, розповів про те, що кілька разів був на межі життя і смерті. А одного разу переніс клінічну смерть.

У програмі «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» педіатр згадав страшний випадок, який стався з ним у реанімаційній.

«Мене вбило електричною лампою кварцовою у відділенні реанімації. Її замкнуло. Її треба було посунути, а я її взяв. І, коли я падав, вбило, вона на мене впала, і вирвалася з розетки. Ну і плюс гуркіт. І це відділення реанімації. Тобто тут же набігла купа реаніматологів, відкачали мене, я прийшов до тями», — розповів педіатр.

Після цього на тілі залишилися незрозумілі блискавки на шиї та обвуглений палець.

Дома дружина, у якої того дня були заняття з судової медицини, відразу зрозуміла, що сталося з Комаровським, побачивши ознаки смерті від ураження струмом.

Нагадаємо, Комаровський часто дає українцям медичні поради, пояснює важливу інформацію про здоров'я. Зокрема, нещодавно він розповів, як уберегти дітей від небезпечного штаму коронавірусу «Дельта». А дорослих закликає вакцинуватися від COVID-19, щоб уникнути тяжкого перебігу інфекції.

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