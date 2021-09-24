Українка перемогла в конкурсі «Міс світу плюс сайз»

Киянка Вікторія Щелко стала переможницею «Міс світу плюс сайз», повідомляє «Укрінформ».

У конкурсі, який проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах, взяли участь представниці з 51 країни. До учасниць не висувалося жодних обмежень за віком та формами.

За словами Вікторії, головною метою її участі у конкурсі була не просто перемога, а прагнення представити українську жінку у світі.

В ОАЕ вона показала національний український костюм, виконала українську народну пісню.

Киянка готувалася до відповідального змагання чотири місяці.

У неї вже був досвід такого конкурсу у 2017 році, але тоді її випередила учасниця з Філіппін.

Переможниця сподівається, що наступний конкурс «Міс світу плюс сайз» пройде в Україні.

Вікторія Щелко — відома модель, керівник проєкту «Міс Україна Plus Size», володарка численних титулів на міжнародних конкурсах краси. Вона першою представляла Україну на Miss World Plus Size, де зайняла призове місце.

Нагадаємо, цього року в конкурсі «Міс Всесвіт 2020» перемогла 26-річна Андреа Меса з Мексики.

Представниця України Єлизавета Ястремська не потрапила в число кращих конкурсанток.

фото https://www.ukrinform.ua/

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