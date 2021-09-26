Додаткові вихідні та робочі суботи: календар свят на жовтень
Українцям нагадали, які свята їх чекають в жовтні, крім Покрова, який є також Днем захисників і захисниць України і днем Українського козацтва, який цього разу прийдеться на четвер. Наступний день, 15 жовтня, також буде неробочим, його доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.
А ще 3 жовтня знову святкуватимуть День вчителя.
Всього в жовтні 2021 року вихідними будуть 11 днів, а робочий день 13 жовтня буде скороченим, пише РБК-Україна.
Календар свят на жовтень
- 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави та Міжнародний день балету
- 2 жовтня — Міжнародний день ненасильства і Міжнародний день соціального педагога
- 3 жовтня — День працівників освіти, Всесвітній день грибника, Всесвітній день тверезості
- 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня — Всесвітній день учителів
- 8 жовтня — День юриста
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора
- 10 жовтня — День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день бездомних
- 11 жовтня — Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням
- 12 жовтня — День кадрового працівника
- 13 жовтня — Всесвітній день по зменшенню небезпеки лих
- 14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Всесвітній день стандартів, Всесвітній день зору
- 15 жовтня — Міжнародний день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей
- 16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День анестезіолога, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день хліба
- 17 жовтня — День працівників харчової промисловості, Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 20 жовтня — Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря
- 21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок
- 23 жовтня — День працівників реклами
- 24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй (ООН)
- 25 жовтня — Міжнародний день боротьби жінок за мир, День маркетолога
- 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації
- 29 жовтня — День працівників служби позавідомчої охорони, Всесвітній день боротьби з інсультом
- 31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря.
Раніше «ФАКТИ» розповіли про церковні свята жовтня 2021 року.
Фото youtube.com/145
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