Додаткові вихідні та робочі суботи: календар свят на жовтень

Українцям нагадали, які свята їх чекають в жовтні, крім Покрова, який є також Днем захисників і захисниць України і днем Українського козацтва, який цього разу прийдеться на четвер. Наступний день, 15 жовтня, також буде неробочим, його доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.

А ще 3 жовтня знову святкуватимуть День вчителя.

Всього в жовтні 2021 року вихідними будуть 11 днів, а робочий день 13 жовтня буде скороченим, пише РБК-Україна.

Календар свят на жовтень

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави та Міжнародний день балету

2 жовтня — Міжнародний день ненасильства і Міжнародний день соціального педагога

3 жовтня — День працівників освіти, Всесвітній день грибника, Всесвітній день тверезості

Всесвітній день грибника, Всесвітній день тверезості 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня — Всесвітній день учителів

8 жовтня — День юриста

9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора

10 жовтня — День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день бездомних

11 жовтня — Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням

12 жовтня — День кадрового працівника

13 жовтня — Всесвітній день по зменшенню небезпеки лих

14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Всесвітній день стандартів, Всесвітній день зору

Всесвітній день стандартів, Всесвітній день зору 15 жовтня — Міжнародний день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей

16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День анестезіолога, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день хліба

17 жовтня — День працівників харчової промисловості, Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози

20 жовтня — Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря

21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок

23 жовтня — День працівників реклами

24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй (ООН)

25 жовтня — Міжнародний день боротьби жінок за мир, День маркетолога

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації

29 жовтня — День працівників служби позавідомчої охорони, Всесвітній день боротьби з інсультом

31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про церковні свята жовтня 2021 року.

Фото youtube.com/

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