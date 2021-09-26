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Суспільство та люди

Додаткові вихідні та робочі суботи: календар свят на жовтень

15:36 26 вересня 2021
Додаткові вихідні та робочі суботи: календар свят на жовтень

Українцям нагадали, які свята їх чекають в жовтні, крім Покрова, який є також Днем захисників і захисниць України і днем Українського козацтва, який цього разу прийдеться на четвер. Наступний день, 15 жовтня, також буде неробочим, його доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.

А ще 3 жовтня знову святкуватимуть День вчителя.

Всього в жовтні 2021 року вихідними будуть 11 днів, а робочий день 13 жовтня буде скороченим, пише РБК-Україна.

Календар свят на жовтень

  • 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави та Міжнародний день балету
  • 2 жовтня — Міжнародний день ненасильства і Міжнародний день соціального педагога
  • 3 жовтня — День працівників освіти, Всесвітній день грибника, Всесвітній день тверезості
  • 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня — Всесвітній день учителів
  • 8 жовтня — День юриста
  • 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора
  • 10 жовтня — День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день бездомних
  • 11 жовтня — Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням
  • 12 жовтня — День кадрового працівника
  • 13 жовтня — Всесвітній день по зменшенню небезпеки лих
  • 14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Всесвітній день стандартів, Всесвітній день зору
  • 15 жовтня — Міжнародний день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей
  • 16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День анестезіолога, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день хліба
  • 17 жовтня — День працівників харчової промисловості, Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
  • 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
  • 20 жовтня — Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря
  • 21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок
  • 23 жовтня — День працівників реклами
  • 24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй (ООН)
  • 25 жовтня — Міжнародний день боротьби жінок за мир, День маркетолога
  • 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації
  • 29 жовтня — День працівників служби позавідомчої охорони, Всесвітній день боротьби з інсультом
  • 31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про церковні свята жовтня 2021 року.

Фото youtube.com/

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