Кабінет Міністрів на засіданні 22 вересня схвалив проект змін у законодавстві, який, серед іншого, передбачає відшкодування спадкоємцями померлих людей похилого віку коштів, які держава витратила на їх утримання в державних будинках-інтернатах.

У свою чергу установи для престарілих та місцева влада отримають право вимагати відшкодування відповідних витрат у судовому порядку, якщо людина відмовиться робити це добровільно.

Також посилюються вимоги до законних опікунів, які уклали договір довічного утримання та претендують на спадщину підопічного. Зокрема, їх зобов'яжуть матеріально забезпечувати підопічних фіксованою щомісячною сумою, яка не повинна бути меншою двох розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (3708 грн), тоді як зараз розмір таких виплат визначається виключно за домовленістю сторін.

Крім того, передбачається розширення повноважень органів опіки та піклування — без їх дозволу опікун літньої людини не зможе здати квартиру підопічного в оренду. Те саме стосуватиметься і дітей, на яких оформлена опіка щодо їх батьків. Органи опіки зможуть заблокувати і будь-яку угоду щодо майна особи, яка перебуває під опікою. Це станеться, якщо під час перевірки з'ясується, що між опікуном і підопічним не було досягнуто згоди з приводу відчуження або оренди майна, або ж органу опіки здасться, що запланована операція з майном суперечить інтересам підопічного, уточнює Обозреватєль.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, чи можуть одержувачі субсидії позбутися виплат з отриманням спадщини, а також порадили, як правильно оформити спадщину на землю.

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