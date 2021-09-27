Хрестовоздвиження 2021: заборони і прикмети свята

У понеділок, 27 вересня, відзначається одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Воздвиження Животворящого Хреста Господнього. Саме в цей день відбулося чудове набуття в Єрусалимі Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.

У народі цей день супроводжує багато прикмет.

Що можна і чого не можна робити

На Воздвиження церквою дотримується суворий одноденний піст: не можна їсти яйця, м'ясні, рибні страви і молочні продукти. В народі з цього приводу навіть говорять: хто в цей день постить, тому сім гріхів проститься, а на того, хто пост порушить, сім гріхів споруджена.

Як і в інші християнські свята, необхідно проявляти доброзичливість, не допускати сварок, особливо з родичами.

Неприпустимі також грубість і лихослів'я.

Бажано уникати виконання брудної або важкої роботи, яку можна відкласти на інший час.

— На Воздвиження ігор і забав не влаштовували, ніяких важливих справ в цей день не починали, — розповіла етнограф Олена Громова. — Дівчата могли плести вінки і прикрашати квітами хрест, який хлопці встановлювали в центрі села. Не виконували і важкої роботи, пов'язаної насамперед з деревом (не пиляли дошки, не рубали дрова). І небажано було братися за домашні справи і польові роботи. Але можна було вирушати на ярмарок: у багатьох регіонах організовували ярмарки, на яких продавали і купували все необхідне в господарстві.

Саме на Воздвиження в лісі в пошуках нір для зимівлі активізуються плазуни. До цього вони грілися на сонечку, а холоди їх змушують ховатися. Вважається, що в цей день гади дуже агресивні, тому в ліс ходити не варто. Наші предки вважали, що змії ніби сходяться на останню «раду» і сповзають в одне місце, де збираються пережити зиму, щоб «лизати там зміїний камінь».

Батьки категорично не дозволяли дітям ходити по гриби, лякаючи їх падінням в яму зі зміями.

Також Воздвиження було останнім днем заготівлі горіхів і яблук. Молодь обдаровувала один одного горіхами, які в цей день не можна було їсти, адже всередині плоду є перемичка у вигляді хрестика. І хто наважувався спробувати, той «диявола запрошував до себе».

Втім, заборону можна було порушити, якщо спочатку імітувати хрест, кинувши горіхи на чотири сторони світу. Вважалося, що цей ритуал також захистить від гадюк і нечистої сили.

Погодні прикмети

У народі це свято називають Здвиження і спостерігають за погодою.

Ранкові заморозки в цей день передрікають раннє настання зими.

Різке похолодання — до ранньої весни.

Північний вітер обіцяє тепле літо.

Західний вітер протягом декількох днів — до різкого погіршення погоди.

Тепла погода на Воздвиження дарує надію на те, що тепло затримається на довгий час.

А ще хто на Воздвиження бачив в небі пташиний ключ, обов'язково загадував бажання. Люди спостерігали за поведінкою пернатих і робили погодні прогнози.

Якщо журавлі полетять до кінця місяця, то на Покров вже прийдуть морози, а якщо не поспішають залишати наші краї, то раніше листопада зима не настане.

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