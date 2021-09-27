Хрестовоздвиження 2021: цю молитву потрібно обов'язково прочитати в святковий день

У понеділок, 27 вересня, відзначається одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Воздвиження Животворящого Хреста Господнього. Цього дня віруючі намагаються відвідати храми (навіть якщо свято, як в цьому році, доводиться на будній день), щоб бути присутнім на святковій службі, вклонитися Хресту Господньому, помолитися за своїх близьких і за себе.

Молитва на Хрестовоздвиження О Пречесний і Животворящий Хресте Господній! В давнину убо був єси страти позорнія знаряддя, нині ж знамення нашого спасіння повсякчас шановане і прославлене! Яко гідно возмог аз, недостойний, оспівати Тебе і яко смію преклоніти коліна серця мого перед Іскупителем моїм, який сповідуює гріхи свої! Але милосердя і невимовне людинолюбство Розіп'ятого на тобі смиренне Дерзновення подає ми, так Відкрию уста мої воєже славити Тебе; цього ради вопію до Тебе: радуйся, Хресте, Церкви Христової краса і підстава, всього всесвіту — твердження, християн усіх — надія, царів — держава, вірних — притулок, Ангелів — слава і оспівування, демонів — страх, губительство і відігнання, нечестивих і невірних — сором, праведних — насолода, обтяжених — ослаб, захоплених — притулок, заблудших — наставнику, одержимих пристрастями — каяття, жебраків — збагачення, плаваючих — керманич, слабких — сила, у битвах — перемога і подолання, сірих — вірне покровення, вдів — заступниче, дів — цнотливості охорона, ненадіяних — надія, недужих — лікар і мертвих — воскресіння! Ти, прообразований чудотворним жезлом Мойсея життєдайне джерело, що напуває спраглі духовні життя і підсолоджує наші скорботи; Ти — ложе, на ньому ж царствено спочив триденно Воскреслий Переможець пекла. Тим-то і ранок, і в вечір, і полудні прославляю Тебе, преблаженне Древо, і молю волею Разіп'ятого на Тобі, хай просвітить Він і зміцнить Тобою розум мій, і відкриє в серці моєму джерело любові досконаліше і всі діяння моя і путі мої Тобою осяє, та вину славлю Прикутого на Тебе, гріха моїх ради, Господа Спасителя мого. Амінь.

Примітно, що в народі вірять: придбаний в цей день в храмі хрестик буде охороняти свого власника, навіть якщо його не носити постійно.

Нагадаємо, «ФАКТИ» порадили, як привітати зі святом рідних і близьких.

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