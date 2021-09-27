Хороводи чоловіків, танці та співи: як відзначають юдейське свято Сімхат Тора

Із заходом сонця 28 вересня до заходу сонця 29 вересня (23 числа місяця тішрей за єврейським календарем) юдеї, що живуть поза Ізраїлем, відзначають Сімхат Тора — свято дарування єврейському народові Тори. (В Ізраїлі воно відзначається на день раніше, разом зі святом Шеміні Ацерет, як би бувши продовженням одного з найвеселіших юдейських свят — Суккот.) Працювати в цей день не дозволяється.

Сімхат Тора — свято, сповнене веселощами

Сімхат Тора (Радість Тори) — це свято, сповнене веселощами та вдячністю єврейського народу Всевишньому за його дар. Слово «Тора» перекладається як «закон», «вчення». І в широкому сенсі слова Тора є взагалі все вчення юдаїзму з усіма його законами. Але найчастіше Торою називають саме П'ятикнижжя Мойсея — воно було продиктовано Всевишнім Мойсеєві після Синайського одкровення під час мандрування євреїв по пустелі. Ці п'ять книг зображають історію єврейського народу від Створення Світу до смерті Мойсея і містять основи світогляду юдаїзму.

Всі п'ять книг Тори, написані від руки на пергаменті, скочуються в один сувій, розділений на п'ять частин. Одна частина відділяється від іншої чотирма порожніми рядками. Частини ці вважаються «книгами Тори», і кожна з них називається по першому слову, з якого «книга» починається: Берешит (Буття), Шмот (Вихід), Ваїкра (Левит), Бемідбар (Числа) і Дварим (Повторення Закону, або Второзаконня). Такі сувої зберігаються в спеціальних ковчегах у синагогах.

В цілому п'ять книг містять 54 розділи — по числу тижнів на рік. Щосуботи читається по одному розділу, поки 23 тішрея за єврейським календарем (а в Ізраїлі — 22 тішрея) річний цикл читання Тори не завершиться. За звичаєм, яке з'явилося в XII столітті в Іспанії, як тільки один цикл закінчиться, негайно починається новий. Робиться це з двох причин — щоб показати, що Тора вічна і неперервна і «щоб ніхто не міг сказати, що, дочитавши Тору, євреї більше її не потребують».

Спочатку в Ізраїлі та в більшості громад в країнах розсіювання цикл читання Тори був трирічним. Один рік він тривав лише у Вавилонії. І саме ця традиція вже в ранньому Середньовіччі стала застосовуватися повсюдно.

На свято ввечері та вранці в синагогах з ковчегів Завіту дістають всі сувої Тори, що зберігаються там. Традиційно замість узятих сувоїв залишають запалену свічку, щоб її полум'я тимчасово замінило світло Тори, яке горить там весь інший час.

Жінки та чоловіки танцюють окремо

На початку XV століття в Європі виник звичай, що став центральною подією цього свята. Він називається акафот («кружляння»): особливо шановані члени громади зі сувоями в руках очолюють урочисту ходу-хоровод навколо біми (піднесення в центрі синагоги, з якого зазвичай читають Тору). Спочатку біму обходили один раз, але з XVI століття число «кружлянь» зросло до семи. Як правило, лідери ходи змінюються — зробивши один обхід біми, людина, яка очолює хід, передає свій сувій і лідерство наступним претендентам.

Акафот супроводжується танцями під спів і плескання замість музики. Загальна радість присутніх при цьому висловлює безмежну любов і вдячність Творцеві. Навколо біми танцюють тільки чоловіки та хлопчики, а жінки роблять це на своїй стороні синагоги, бо спільні танці чоловіків та жінок тут вважаються неприйнятними. І дорослі, і діти тримають в руках сувої Тори (справжні та іграшкові), прапорці з картинками та молитвами.

Дітей обдаровують подарунками та пригощають солодощами

Сімхат Тора — це єдиний день у році, коли до читання завершального розділу Тори закликають усіх без винятку присутніх чоловіків, викликаючи їх одного за іншим. Таких викликів всього вісім. І щоб усі присутні чоловіки могли вкластися в ці вісім викликів, уривки, як правило, повторюють знову і знову. У великих громадах практикується проведення паралельних читань у сусідніх залах синагоги. Дуже часто окреме читання організовують для неповнолітніх дітей.

Існує закон, що забороняє одному читцю давати два сувої священної книги. Тому спочатку заведено було тому, хто закінчував читання останніх рядків Тори, тут же по пам'яті починати новий цикл. Але в XII столітті в Іспанії виник звичай викликати до читання двох чоловік. І як тільки один закінчує читати тижневий розділ «І ось благословення» з Повторення Закону, інший, використовуючи другий сувій, починає новий річний цикл з читання тижневого розділу «На початку» книги Берешит.

У Сімхат Тора танцюють, співають пісні та гімни на честь Тори. І обов'язково влаштовують святкові трапези. Як завжди, особливу увагу приділяють дітям, які беруть участь у всіх заходах цього дня. Їх заведено обдаровувати подарунками та пригощати солодощами — цукерками, пирогами та яблуками з медом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про одне з найурочистіших та світлих свят в юдаїзмі — Йом Кіпур, яке теж відзначається у вересні.

Також на цей місяць припадає Новий рік у юдеїв — Рош ха-Шана.

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