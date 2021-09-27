«Плакала в номері готелю»: Ашіон відверто розповіла про конфлікт з Ткаченком

Українська телеведуча Кароліна Ашіон в програмі «Зірковий шлях» розповіла про расистський скандал за участю міністра культури Олександра Ткаченка. Дівчина вирішила оприлюднити історію, що трапилася кілька років тому.

За словами телеведучої, інцидент стався, коли Ткаченко був ще гендиректором одного з телеканалів. У 2015 році Ашіон хотіла пройти кастинг на ранкове шоу, а Ткаченко відмовив через колір шкіри.

«Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те щоб … Я не готовий ризикувати рейтингами …», — таку відповідь нібито отримала Кароліна. Після цих слів, телеведуча звільнилася з холдингу.

І вже бувши на посаді міністра, Ткаченко, зустрівши Ашіон на одному з літніх фестивалів у Львові, не став вибачатися перед нею за свою поведінку.

Також Кароліні не сподобалося поведінка дружини Ткаченка, яка нібито зневажливо поводилася стосовно неї.

Після цього Кароліна довго плакала в номері готелю. Минув деякий час і вона зважилася розповісти цю історію. Дії Ткаченка вона вважає «не просто хамством», а расизмом.

«Він не просто зробив негарно, це ганьба! І якщо цьому треба буде присвятити залишок свого життя, то я готова це зробити. Тому що якщо людина займає таку високу посаду в державі, так думає — ну щось тут не т. е. Це не дуже хороший знак», — сказала Ашіон.

Нагадаємо, вперше Ашіон розповіла про скандал з Ткаченком у соцмережі. Тоді ведучу підтримали багато українців.

фото instagram.com/karolina_f_ashion/

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