Фонд Ріната Ахметова відкрив «дорогу додому» для переселенців у Маріуполі

Фонд Ріната Ахметова відкрив у Маріуполі звукову артінсталяцію «Додому». Творчій об'єкт став окрасою парку культури та відпочинку імені М. О. Гурова. Захід відбувся в рамках Тижня Мирних, який Фонд Ріната Ахметова проводить в Україні вчетверте.

«У кожного мирного жителя Донбасу — своя історія війни, боротьби й подолань. Зібрати їх і розповісти всьому світу — таку мету ставить собі фонд, щоб трагедія Донбасу не повторилася більше ніде й ніколи. Музей «Голоси Мирних» — це не звичайний музей, це унікальний онлайн-музей. Уже сьогодні тут зібрано понад 2000 свідчень, розказаних від першої особи. Завдання фонду та амбіція музею — зібрати 100 000 історій протягом найближчих п'яти років. Музей «Голоси Мирних» — найважливіший проєкт Фонду Ріната Ахметова, створений для формування історичної пам'яті, пам'яті про війну на Донбасі, — розповіла керівниця проєктів Фонду Оксана Іщук.

У відкритті звукової артінсталяції «Додому» також взяли участь автор роботи Віталій Кохан і кураторка проєкту Катерина Рай.

За їхніми словами, це своєрідний портал, який, з одного боку, символізує повернення додому, а з іншого — дозволяючи пам’ятати минуле, відкриває шлях у майбутнє. А кожна висаджена навколо інсталяції троянда (ця квітка є символом міста Донецька) символізує конкретну історію постраждалого від війни мирного жителя Донбасу, що зберігається в унікальному Музеї «Голоси Мирних».

«Ця інсталяція про важливість комунікації, про те, яким чином історії кожного з нас можуть впливати на хід життя всієї країни. Ми вдячні фонду за можливість стати частиною проєкту і дуже сподіваємося на те, що він буде радувати містян і гостей Маріуполя», — сказала кураторка проєкту Катерина Рай.

Заступник міського голови Сергій Захаров нагадав про те, що жителі Маріуполя стали свідками страшних подій 2014-го і 2015 років, а місто стало новим домом для тисяч переселенців.

«Маріуполь із сумом згадує і події 2014 року, і обстріл мікрорайону Східний у 2015 році. Понад 100 000 переселенців, вимушених покинути рідні домівки, приїхали саме до Маріуполя. Ми не з чуток знаємо про те, які дії та ініціативи робить Фонд Ріната Ахметова. І це не порожні слова, а постійна допомога людям, які покинули рідну домівку», — поділився Сергій Захаров.

Фонд Ріната Ахметова вже вчетверте проводить Тиждень Мирних в Україні з метою привернути увагу громадськості до мирних жителів Донбасу, чиї долі збройний конфлікт назавжди розділив на «до» та «після». Цього року Тиждень Мирних проходить на підтримку Музею Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних».

У рамках Тижня Мирних проводиться Всеукраїнський конкурс есе «Один день». Цьогоріч конкурс вперше проводиться серед учнів шкіл Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Він реалізується Фондом Ріната Ахметова у співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України. У рамках конкурсу будуть розглядатися есе, подані не пізніше 30 вересня 2021 (детальніше про проєкт тут).

Окрім того, Фонд Ріната Ахметова спільно з «Медіа Групою Україна» та ФК «Шахтар» проводить Всеукраїнський онлайн-проєкт «Один-день2014». Приєднатися до проєкту #ОдинДень2014, стати його учасником — дуже просто: для цього необхідно опублікувати текст, фото або відео зі спогадом про те, в який день і за яких обставин ви зрозуміли, що на сході країни почалася війна. Публікацію потрібно розмістити в соцмережах із зазначенням хештегів проєкту #ОдинДень2014, #ГолосиМирних, #ФондРінатаАхметова (детальніше про проєкт тут).

Однією з головних подій Тижня Мирних стало створення Алей троянд у Вінниці та Харкові. Вони стали живим символом історій Мирних жителів Донбасу, які були змушені покинути рідні домівки через війну на сході країни (детальніше про проєкт тут).

Музей Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних» — це простір, де жителі Донбасу можуть розповісти свою історію без страху і докору. Розповісти, щоб звільнитися від тягаря мовчання та дати можливість людям в усьому світі зрозуміти розумом і відчути серцем увесь біль постраждалих від військових дій мирних жителів.

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