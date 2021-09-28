День вчителя-2021: кращі картинки та привітання

У першу неділю другого місяця осені — у 2021 році це 3 жовтня — в Україні вітатимуть з професійним святом, Днем вчителя, педагогів.

Приєднаємося до привітань і ми, бажаючи представникам цієї важливої професії усіляких гараздів, та пропонуємо вашій увазі яскраві листівки до Дня працівників освіти, а також вітання від «Поздравок».

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З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш. І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю працювати без втоми. Бажаю насолоджуватися життям без будь-яких втрат. Бажаю щирого кохання, великої поваги, безмежного щастя та невгамовного натхнення. Бажаю бути чудовим вчителем, чудовою людиною та чудовим прикладом альтруїзму.

Нагадаємо, що нещодавно відзначався День програміста — у 2021 році він припав на 13 вересня. Неофіційне свято програмістів відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято припадає на 12 вересня, у невисокосні — на 13 вересня.

Фото: https://ua.depositphotos.com, https://art-shop.com.ua та thttps://tebeotmenya.ru.

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