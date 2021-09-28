Бути чи не бути: апеляційний суд виніс рішення у справі про перейменування проспекту Жукова в Харкові

У Харкові ніяк не закінчуються судові війни за нову назву для проспекту в Немишлянському районі. Топонім до 2016 року іменувався «проспект маршала Жукова», в 2016 році був перейменований на честь дисидента Петра Григоренка. А в 2019 році на той момент мер Харкова Геннадій Кернес домігся повернення назви «проспект Жукова». 28 вересня 2021 року міськрада програла справу в апеляційному суді. Другий апеляційний адмінсуд підтвердив, що перейменовувати проспект Григоренка в проспект Жукова було незаконно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У лютому 2021 року Харківська міськрада вже в третій раз спробувала повернути проспекту ім'я Жукова, і в третій раз суд скасував рішення міської влади. Таким чином чинним залишається рішення суду першої інстанції, який закріпив назву «проспект Григоренка».

Нагадаємо, процедура повернення проспекту імені Жукова в 2019 році була небездоганною юридично, і на це в судових засіданнях неодноразово зверталася увага. Кернес, ініціюючи перейменування, посилався на петицію від громадськості. При цьому сам керівник міста за ініціативу не голосував .

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