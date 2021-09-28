Підлітки розгромили двоповерховий особняк під Одесою заради відео в соцмережі, але поліція не бачить в цьому криміналу

У селищі Прилиманське Одеської області група підлітків влаштувала мажорні розваги — за прикладом таких само хуліганів із Запоріжжя розгромила орендоване житло. Двоповерховий будинок молода компанія зняла, щоб відсвяткувати 16-річчя одного з друзів, але в процесі вечірки приятелі так захопилися, що тепер приміщенню потрібен серйозний ремонт. Про це повідомляє USI.

Господарю будинку зателефонували стривожені сусіди, побачивши, що орендарі викидають з вікон меблі, картини, посуд і побутову техніку. Прибувши на місце, власник будинку виявив зірвану підлогу, розбите вікно, зламані шафу і більярдний стіл. Стеля була заляпана алкоголем. Підлітки не приховували, що погром був влаштований навмисне, і активно ділилися відеозаписами в соціальних мережах.

Власник будинку звернувся в поліцію зі скаргою на орендарів, але правоохоронці не знайшли причин, щоб відкривати розслідування. Тепер господар збирається звертатися до суду, щоб батьки підлітків компенсували йому витрати на ремонт.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області випускники, святкуючи закінчення навчання, зняли будинок і зламали там всі меблі, перебили весь посуд, а відеозапис погрому розмістили в мережі. Господиня житла підозрює, що все це було заради лайків від підписників у соцмережах.

Схожий випадок був і в Києві — група підлітків винайняла номер у готелі в центрі Києва і там трощила меблі, псувала дорогу техніку, обмальовувала стіни. Пізніше з'ясувалося, що підлітки-«мажори» не вперше розважаються подібним чином.

Фото usionline.com

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