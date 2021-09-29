FAVBET Foundation та Мінцифра перетворюють сільські бібліотеки на цифрові хаби по всій Україні

У межах національного проєкту Дія.Цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації продовжується масштабна комп’ютеризація сільських бібліотек на території України, що дає поштовх для розвитку громад. Це нові послуги, сервіси, модернізація бібліотечного простору та створення місця для активного спілкування у громаді.

Думка про те, що комп’ютер є у кожній родині, на жаль, помилкова, особливо якщо йдеться про сільську місцевість. У межах національного impactпроєкту «Цифровізація бібліотек» FAVBET Foundation разом з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Офісу президента та Української бібліотечної асоціації передав понад 3000 комп’ютерів для цифровізації сільських бібліотек по всій Україні.

Мета — перетворити бібліотеки на сучасні хаби цифрової освіти, дати кожній людині можливість безкоштовно опанувати цифрові навички протягом всього життя. А наявність техніки в бібліотеках дозволить їм оцифровувати архівні фонди та пропонувати актуальні для відвідувачів послуги.

Проєкт цифровізації бібліотек — це яскравий зразок продуктивної взаємодії центральних органів влади з відповідальним бізнесом та громадськими організаціями, що об’єднуються навколо ідеї забезпечити максимальну кількість сільських бібліотек комп'ютерами та дати їм можливість стати новим центром знань.

Куратор проєктів Благодійного фонду FAVBET Foundation Маріанна Ковеня висловилася: «Ми дуже раді бути партнерами цієї великої ініціативи з трансформації бібліотек на сучасні хаби цифрової освіти. Саме тут жителі сільської місцевості, незалежно від віку, матимуть можливість безкоштовно навчатись, підвищувати рівень цифрової грамотності, працювати онлайн і мати доступ до мережі Інтернет».

Наразі 12 областей вже отримали понад 3000 комп’ютерів, які надає Благодійний фонд FAVBET Foundation.

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