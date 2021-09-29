День вчителя-2021: як найкраще привітати улюбленого викладача

3 жовтня своє професійне свято відзначатимуть педагоги. З огляду на те, що свято припадає на неділю, то вітати улюблених вчителів будуть або на наступний день, або ще в п'ятницю 1 жовтня. Для тих, кого більше не надихає ідея з року в рік дарувати букети та листівки, «ФАКТИ» зібрали топ-5 варіантів, як влаштувати викладачам справжнє свято.

1. Пам'ятний

Всі добрі слова, адресовані педагогам, не забудуться, якщо оформити привітання у вигляді яскравого плакату, і нехай він зустрічає вчителя на воді в клас. Буде чудово, якщо вдасться зібрати смішні фотографії учнів з учителем, причому не тільки зроблені в класних стінах. Для вітального плакату підійдуть фото зі шкільних вистав, концертів, виїзних екскурсій.

У молодших класах, де спільних знімків з учителем ще не набралося для стінгазети, можна оформити фотопривітання.

2. Пісенний

Часу до Дня вчителя залишилося небагато, і підготувати справжнє шоу для вчителів буде складно. Але завжди є можливість організувати в класі міні-концерт і дружно виконати улюблену пісню вчительки.

3. Танцювальний

Флешмоб у шкільному коридорі або на вході в школу теж буде приємним сюрпризом, особливо якщо чітко вказати, кого саме вітають танцюристи. Портрети вчителя, веселі кричалки теж можуть бути частиною флешмобу.



4. Букетний

Флористи погоджуються, що подаровані у День учителя букети радують дуже недовго. Тому на допомогу приходять нев'янучі композиції з цукерок і фруктів.

5. Яскравий

У свято обов'язково варто зробити фото з учителем, а тематичну фотозону, поки стоїть гарна погода, можна організувати на шкільному подвір'ї. Для яскравого відеосюжету про День вчителя можна зняти, як клас випускає в небо кульки з прикріпленими до них побажаннями або вручає вчителеві «повітряний букет».

У свято не обійтися без красивих поздоровлень для вчителів. «ФАКТИ» зібрали щиросердечні вітання у віршах, якими можна порадувати викладачів.

Фото https://ua.depositphotos.com, meshok-podarkoff.ru, gderadost.ru, fb93.ru

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