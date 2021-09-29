День пам'яті Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: історія свята та його традиції

Щорічно православні та греко-католики вшановують святих Віру, Надію, Любов і матір їхню Софію. День пам'яті великомучениці Софії та її дочок відзначають в останній день першого осіннього місяця — 30 вересня.

Якщо звернутися до історії свята, то за часів правління імператора Адріана в Римі жила вірянка Софія, як благочестива християнка вона назвала трьох дочок на честь головних християнських чеснот і виховала дівчаток в дусі шанування й любові до Господа. Попри жорсткі утиски з боку влади, сім'я не приховувала своєї віри. Імператор Адріан спробував змусити родину зректися Христа, але йому це не вдалося. Дівчата відмовилися поклонятися язичницьким ідолам, за що зазнали страшних тортур, терпіли біль, але віра їхня не похитнулася. На очах у матері дочок стратили, а Софія поховала дітей та за три дні й сама тихо спочила біля їхньої могили. У церковному календарі з'явився день пам'яті незламної четвірки мучениць, які прославили силу віри. Софія, яка пізнала душевні муки за Христа, та її дочки, що прийняли смерть за віру, були приєднані до лику святих.

Фреска святі Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія (фото ua.depositphotos.com)

У народі цей день ще називають вселенськими жіночими, або бабськими іменинами, тому що день ангела в минулі часи відзначало багато жінок, яких називали Віра, Надія, Любов та Софія: мало не в кожній хаті були іменинниці з такими популярними іменами. Ось і святкувало майже все село.

Традиції свята

Що стосується традицій, які закріпилися в побуті, то цього дня віряни відвідували церковну службу, молилися мученицям, жінки просили про сімейне щастя та позбавлення безпліддя. Вважалося, що якщо спекти святковий коровай (або пиріг) і прикрасити його церковною свічкою, з побажаннями щастя й достатку роздати рідним, то в родині пануватиме гармонія. І обов'язково слід намагатися не викидати жодного шматочка випічки.

Чого не можна робити в цей день У день пам'яті чотирьох мучениць радять не розпочинати прибирання, прання, відкласти рукоділля, домашні турботи, зокрема приготування їжі. У колишні часи за домашню роботу бралися чоловіки. Не можна було лихословити, сперечатися й сваритися. Пишного застілля не влаштовували, оскільки у свята був сумний привід. У цей день поганою прикметою вважали заручини, вінчання, проте в деяких місцевостях традиційно могли домовлятися про терміни проведення весілля.

Погодні прикмети

З давніх-давен люди помітили, що в день Віри, Надії, Любові та Софії майже завжди холодно, дощить, а після свята вже можливі й заморозки.

Вважалося, що якщо журавлі відлетіли до кінця місяця, то морозу можна очікувати вже на Покрову, а якщо не відлетіли — то зима припізниться.

Грім 30 вересня обіцяє довгу та теплу осінь, а дощ свідчить про ранню весну.

Які церковні свята віряни відзначатимуть у жовтні, читайте тут.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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