День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії: привітання, листівки та молитви

Щорічно 30 вересня православні християни відзначають день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. У цей день традиційно вітають з днем ​​ангела всіх жінок з іменами Віра, Надія, Любов та Софія. «ФАКТИ» склали підбірку гарних поздоровлень і листівок, які допоможуть вам привітати знайомих з іменинами.

Вітаємо сьогоднішніх іменинниць! Ви — символ жіночності та тепла. Нехай ваші святі оберігають вас від випробувань і неприємностей: віра в чудо освячує ваш шлях добрими вчинками, надія в серці ні на мить не тьмяніє, а любов буде вірною супутницею в житті.

Вітаю з днем пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії! Нехай Господь і святі мучениці благословлять вас і ваших близьких, надавши безмірні християнські чесноти: віру, надію, любов і мудрість. Нехай не тривожать хвороби, печалі, а в родині панують любов, мир і злагода, в серці живе віра та любов до добра, а думки плинуть праведно й безтурботно.

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії! Бажаю міцної віри, щоб жоден день не проходив без надії, а любов постійно надавала сил. Добра та щастя тобі, радості та світлої посмішки.

З Днем ангела! Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твоє життя відповідало твоєму імені: було світлим, щоб ти ніколи не відчувала браку у вірних друзів, веселощах, досягла успіхів в кар’єрі!

Молитви до Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Цим святим мученицям моляться про головні християнські чесноти — віру, надію і любов, про зміцнення у вірі, а також про збереження підлітків від спокус світу і маловір'я, про християнську любов між батьками й дітьми.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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